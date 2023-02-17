В Instagram теперь можно комментировать и отвечать с помощью гифок: как это сделать
У части пользователей Instagram появилась возможность отвечать или комментировать посты с помощью GIF-файлов. Пока не ясно, будут ли гифки появляться постепенно в разных странах или соцсеть открыла доступ для некоторых пользователей в тестовом режиме.
Тем не менее уже многие пользователи подтвердили, что имеют такую функцию и рассказали о том, как ею пользоваться. Детали узнало издание PiunikaWeb.
Ранее для общения в комментариях под постами пользователи могли использовать текст или разнообразные смайлики. GIF-файлы же можно было использовать в реакциях на истории. Теперь же, очевидно, Instagram пытается оживить комментирование и вовлечь пользователей в более веселое и продолжительное общение.
Как отвечать или комментировать с помощью GIF-файлов
Несмотря на то, что Instagram – это соцсеть о фото и видео, возможности добавлять в комментарии какие-либо медиафайлы там не существовало. Вероятно, потому что разработчики предпочли, чтобы главным был опубликованный медиафайл, а не комментарии к нему.
Но теперь, похоже, компания хочет сделать раздел комментариев более оживленными, добавив возможность комментировать с помощью гифок.
Процедура добавления гифки в комментарий очень проста. Функция GIF (если она у вас доступна) появится в поле для ввода текста, когда вы захотите оставить кому-то комментарий. После нажатия опции GIF в интерфейсе покажется несколько GIF-файлов, а также строка для поиска.
В этой строке можно ввести ключевое слово, чтобы найти конкретный GIF-файл, или просто использовать один из предложенных файлов.
В Instagram будет использоваться база данных сервиса GIPHY, так что можно уверенно утверждать, что каждый найдет ту гифку, которая нужна именно ему.
Почему в Instagram нет кнопки GIF?
Некоторые пользователи заметили, что возможность комментировать посты с помощью GIF-файлов остается недоступной для них, даже несмотря на то, что приложение было обновлено до последней версии.
Очевидно, дело в том, что эта функция находится в тестовом режиме и доступна только ограниченному кругу лиц. Однако в ближайшие недели, вероятнее всего, эта функция станет доступна всем.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как включить тихий режим в Instagram.
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