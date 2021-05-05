В Британии военные провели учения с летающими ранцами. Видео

В Британии военные испытали в действии реактивный ранец копании Gravity Industries.

Видео с испытаниями британской морской пехоты опубликовано на YouTube. Десантники три дня практиковались в использовании летательного аппарата.

Военные испытали высадку с лодки на корабль с помощью реактивного ранца. Также морские пехотинцы провели проверку джетпака на море, для чего задействовали катера и корабль.

Компанию Gravity Industries в марте 2017 года основал бизнесмен и резервист Королевской морской пехоты Ричард Браунинг. Джетпак работает на реактивном двигателе мощностью в 1000 л.с.

"Мы с командой воплощаем в жизнь видение превращения Gravity в авиастроительный бизнес мирового класса, бросаем вызов существующим границам в человеческой авиации и вдохновляем поколение на то, чтобы осмелиться спросить: "Что, если…", – отметили создатели джетпака.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США впервые провели официальные испытания реактивного ранца.