Ученые обнаружили у карликовой планеты Квавар кольцо, противоречащее науке

Космическая обсерватория Европейского космического агентства CHaracterising ExOPlanet Satellite (Cheops – Хеопс) обнаружила вокруг транснептунового объекта Квавар в поясе Койпера кольцо, противоречащее известным человечеству законам науки. Теперь ученые намерены более подробно изучить открытие и пересмотреть выводы о существовании предела Роша.

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OBOZREVATEL рассказывает подробности о Кваваре, который иногда называют карликовой планетой и объясняет, чем именно его кольцо удивило ученых.

Квавар

Квавар – один из почти 3 тысяч транснептуновых объектов (ТНО), которые находятся в нашей Солнечной системе, в большинстве своем или постоянно находясь вне орбиты Нептуна. Его диаметр составляет 1110 км, что делает его седьмыми по размеру ТНО (крупнейшие – Плутон и Эрида). Также рядом с ним двигается 80-километровый спутник, которому дали название Вэйвот.

Впервые этот объект был открыт еще в июле 2002 астрономами Калифорнийского технологического института, а кольцо вокруг него удалось обнаружить благодаря наблюдениям, которые проводились с 2018 по 2021 год.

Последние наблюдения за Кваваром проводились во время так называемых окуляций (или затмений), когда объект проходит мимо далеких звезд, ненадолго перекрывая их свет. Наблюдения в такие моменты позволяют ученым определить размер и форму объекта. Кроме того, в ходе таких наблюдений ученые могут определить, есть ли у объекта своя атмосфера.

Изучение таких карликовых планет как Квавар чрезвычайно сложно из-за малых размеров, а также из-за экстремальных расстояний на которых они находятся. Квавар вращается вокруг Солнца на расстоянии, почти в 44 раза превышающем расстояние Солнце-Земля.

Но благодаря данным "Хеопса" и информации больших профессиональных обсерваторий по всему миру, ученым удалось получить четкое подтверждение об удивительном кольце вокруг Квавар.

"Мы увидели падение яркости, не вызванные Кваваром, но указывавшие на присутствие материала на круговой орбите вокруг него. Как только мы это увидели, мы сказали: "Ладно, мы видим кольцо вокруг Куаоара", – рассказал Бруно Моргадо из Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия), который возглавил анализ данных.

Кольцо Квавар гораздо меньше, чем у Сатурна, но чрезвычайно заинтересовало ученых. Его уникальность состоит в том, где оно расположено по отношению к самому Квавару.

Кольцо и передел Роша

Любой небесный объект с гравитационным полем имеет так называемый предел Роша – это ближайшее расстояние до планеты, в пределах которого другой небесный объект, в случае приближения, будет разорван на куски и превратится в кольцо.

"Итак, что интригует в этом открытии вокруг Квавар, так это то, что кольцо из материала находится гораздо дальше предела Роша", – объяснил Джованни Бруно из Астрофизической обсерватории INAF в Катания (Италия).

Дело в том, что согласно научным данным, кольца за переделом Роша объединяются в небольшой спутник на протяжении нескольких десятилетий. То есть кольцо вокруг Квавара уже давно должно было превратиться в еще один его спутник.

"В результате наших наблюдений классическое представление о том, что плотные кольца выживают только внутри предела Роша планетарного тела, должно быть тщательно пересмотрено", – считает Бруно.

Удивление коллеги разделяет и Моргадо. "Кольцо Квавара находится не там, где мы ожидали", – заявил он.

Моргадо отмечает, что планеты и астероиды имеют спутники, кольца или и то, и другое. Предел Роша объясняет, почему образуется одно из двух, но не может объяснить кольцо вокруг Квавара.

"Если у вас есть спутник, который попадает в этот предел, он разорвется и превратится в кольцо... из-за гравитационных сил, приливных сил. И наоборот, если у вас есть кольцо, выходящее за пределы Роша, это кольцо начнет аккрецироваться, и оно начнет становиться спутником", – отмечает ученый.

Такое несоответствие теории и данным означает, что, возможно, предел Роша нуждается в модификации. Или на кольцо действует какая-то неизвестная сила, удерживающая его в необычном месте.

Ученые предполагают, что возможно кольцо не может собраться в шар, поскольку этому могут мешать сверхнизкие температуры на Кваваре, которые превратили частицы в кольце на льдины. Но для обоснования этой теории необходимы дальнейшие исследования.

Также есть маловероятное предположение о том, что исследователи наткнулись на тот момент, когда кольцо только начинает превращаться в спутник. Но вероятность такого открытия настолько мала, что ученые сами в это не верят.

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