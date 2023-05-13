Ученые научились добывать воду на Луне: нужна обычная микроволновка

Люди на 70-80% состоят из воды, так что не удивительно, что первое, что мы стремимся найти в космосе – именно вода. И это не только потому, что вода может быть источником существования жизни на примитивном уровне, но и потому, что нам нужно чем-то утолить жажду.

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И недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Acta Astronautica, по всей видимости, нашло самый простой способ обеспечить человечество водой на спутнике Земли – Луне. Как оказалось, для этого потребуется предмет, который сейчас есть почти на любой кухне.

Проблема с водой состоит в том, что она слишком тяжелая и занимает слишком много места, чтобы просто загрузить ее в ракету в достаточном количестве и взять с собой в космическое путешествие. Расходы на топливо в таком случае, извините за каламбур, достигнут космических масштабов. Поэтому будущие колонисты должны рассчитывать на воду, которая будет найдена на месте. Идет ли речь о высадке на Луну, или на Марс.

К счастью для человечества вода – самая распространенная молекула во Вселенной. Даже на Луне достаточно воды, чтобы поддерживать лунную колонию. А исследователи обнаружили, что извлечь ее можно просто с помощью стационарной микроволновки.

В целом, вода присутствует на всей поверхности Луны, хоть и в очень маленьких количествах (и даже в виде крошечных стеклянных бусин). Но самые большие запасы воды можно найти в полярных регионах, где сконцентрированы карманы льда. Их консистенция похожа на снег, смешанный с преимущественно пылевыми частицами песка. Извлечь воду из такого материала просто разогрев его, не получится – вместо воды вы получите болото.

Поэтому в своем исследовании ученые попытались извлечь воду из лунного материала с помощью микроволн.

Те, кто часто пользуются микроволновками и пытались нагреть там что-то не слишком подходящее, могли заметить, что сухие продукты после нагревания вдруг становились влажными. Причина в том, что молекулы воды сильно возбуждаются микроволнами, и такое воздействие может вынудить их сместиться в материале, как правило, к поверхности.

Для экспериментов ученые использовали два типа имитированных лунных материалов: один из них имитировал Лунное нагорье (LHS-1), а другой – реголит из лунного моря (LMS-1).

Эксперименты обнаружили, что с помощью микроволновки мощностью всего 250 Вт можно извлечь от 55% до 67% воды в течение примерно получаса. Это достаточно практично, чтобы добывать большое количество воды из полярных регионов, а используемую учеными микроволновую технологию было бы легко построить и обслуживать на Луне.

Однако ученые также обнаружили, что метод становится менее эффективным, если использовать материалы с более высоким содержанием воды. В таком случае, как отметили исследователи, традиционный кондуктивный нагрев оказался более эффективным.

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