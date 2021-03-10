Цукерберг заявил, что люди будут "телепортироваться" в 2030 году: как это должно работать

Сооснователь Facebook Марк Цукерберг считает, что уже к 2030 году люди смогут "телепортироваться" в другие места с помощью технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR).

Свое видение он озвучил в подкаст-интервью для ресурса The Information. VR и AR, по мнению главы Facebook, уже в ближайшее время приведут к революции в социальном общении.

"Священный Грааль социального общения – это возможность ощущать себя так, как будто вы лично общаетесь с другим человеком. Ничто из имеющихся сейчас технологий не приближает нас к этому, будь то телефоны, компьютеры, ТВ и даже видеочаты. Сейчас у нас есть технологии, которые позволяют нам общаться и которые с разной степенью точности помогают нам видеть, что делает другой человек. Но есть нечто другое, совершенно магическое, что дает ощущение личного присутствия, ощущение того, что вы непосредственно находитесь с другим человеком, – все это уже переходит на психологический уровень", – сказал Цукерберг.

По его мнению, смарт-очки с технологиями VR и AR смогут реалистично "телепортировать" владельца в другие места. Это позволит фактически ощущать свое физическое присутствие в другом месте, совершая личные встречи друг с другом на расстоянии.

Такие технологии могут привести к тому, что люди начнут меньше перемещаться, например, в командировки, а снижение уровня пользования транспортом, сказал Цукерберг, поможет в сохранении климата.

"Конечно, люди продолжат использовать автомобили, самолеты и все такое. Но чем больше мы сможем развивать такое "телепортирование", тем лучше это будет не только для общества, но и для планеты в целом", – сказал глава FB.

"Это все приведет к каким-то совершенно потрясающим вещам, чем просто звонок кому-то или видеочат. Можно будет просто щелкнуть пальцами, "телепортироваться" – и вот вы уже сидите в другом месте, а они сидят на своем диване и всем кажется, что вы реально находитесь друг рядом с другом", – добавил Цукерберг.

Ранее OBOZREVATEL собрал некоторые факты о жизни западных миллиардеров, в частности Марка Цукерберга, которые ездят на старых авто, работают с утра до ночи и отдают большую часть состояния на благотворительность.

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