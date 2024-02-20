Цифровизация стала частью украинской ДНК: Федоров проанонсировал новые сервисы в Дії. Видео

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров проанонсировал новые сервисы в приложении Дія. В частности, вскоре там появится возможность оценить предоставляемые оффлайн услуги, а также сервисы для украинцев за рубежом.

Об этом Фёдоров рассказал в новом выпуске подкаста Слон. Он отметил, что у команды есть амбициозные планы на этот год.

"Есть амбициозные планы на этот год, от услуг до каких-то новых сущностей (6:58) в Дії, которые мы хотим создавать", – сказал министр.

Он уточнил, что сейчас команда работает над сервисом "Дія.Офісом".

"Мы сейчас активно развиваем Дія Офис продукцию, возможность строить такую корпоративную среду для команд, где ты можешь делать опрос, собирать проблемы, фоллоуапы, встречи, доступ к бесплатным сервисам Google. То есть хотим цифровизировать, делать более инновационной среду нашу, work environment внутри нашей команды. И мы думаем, что этот продукт в этом году будет достаточно активен внутри Минцифры, возможно, в других министерствах, а дальше хотим впрыснуть это ДНК во все государственные органы", – пояснил Федоров.

Еще один сервис, который есть в планах, это возможность оценить предоставляемые оффлайн услуги.

"У нас есть еще несколько продуктов в этом году, которые будут связаны с оффлайном. Это довольно интересно, что можно будет оценить услуги в оффлайне, то есть те местные услуги, на которые мы не влияем сейчас как правительство, не запускаем эти услуги", – сказал министр.

Он объяснил, чтобы оценить услугу офлайн нужно будет просто потрясти смартфоном — и сразу поставить оценку госоргану, в котором вы получили госуслугу. Далее все оценки выводят на дашборд Правительства, согласно которому можно понять, как люди оценивают оффлайн-центры предоставления услуг или представительства правительственных институций по всей стране. Ежеквартально будут выводить рейтинг и принимать кадровые решения.

"И тогда мы видим в режиме реального времени по всей стране, как люди оценивают те или иные офлайн-центры предоставления услуг, или представительства правительственных каких-либо институтов. И тогда мы будем выводить еще квартальный рейтинг, лучших, худших, и принимать кадровые решения", – сказал Федоров.

Кроме того, команда Дія работает над сервисами для украинцев за границей. В частности, электронными очередями в консульствах и посольствах. А также введение электронного нотариата. После комплексного запуска украинцы за границей смогут пользоваться услугами.

"То есть будет много нового в этом году, и мы продолжим двигаться в рамках цифровизации наиболее популярных услуг, которые есть", - отметил министр.

Он добавил, что на этой неделе Правительство приняло постановление, позволяющее Дії быть опенсорным продуктом. В этом контексте Федоров отметил, что разработчики со всего мира через открытый код смогут изучать архитектуру построения действия и логику работы с данными, что является важным шагом к прозрачности и масштабированию продукта.

Как сообщал OBOZ.UA, приложение Дія не прошло испытание Евровидением – приложение перестало работать во время голосования. Как пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, причиной тому стало то, что запросов поступило больше в 20 раз, чем в прошлом году.