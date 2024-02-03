'Рекорд проекта': Федоров объяснил, что произошло с Дією во время Евровидения и когда приложение заработает

Вечером в субботу, 3 февраля, приложение Дія перестало работать во время голосования за победителя Национального отбора на Евровидение-2024. Причиной этого стало то, что запросов поступило больше в 20 раз, чем в прошлом году.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Сегодня было рекордное количество пользователей в Дії за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, – 15 000 запросов", – отметил он.

По словам министра, по сравнению с прошлым годом мощности Дії были увеличены в пять раз, однако этого оказалось недостаточно. Из-за этого возникла большая очередь, за что Федоров извинился и заверил, что ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все "заработает на полную". В ночь на 4 февраля и в течение дня все желающие смогут отдать голос за своего кандидата.

"Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к похожим волнам трафика. В этом году Дія дала возможность поболеть за фаворитов на сутки дольше и создать десятки мемов. В следующем году этого не будет", – добавил Федоров.

Напомним, что приложение Дія не выдержало наплыва желающих отдать свой голос и "упало". "Лежал" вместе с ним и сам сайт сервиса государственных услуг.

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