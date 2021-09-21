Китайским детям установили лимит времени для TikTok

В КНР установили "таймер" для несовершеннолетних пользователей Douyin – китайской версии социальной сети TikTok. Таким образом, дети до 14 лет смогут провести за просмотром видео на этой платформе не более 40 минут в день.

Как пишет ВВС со ссылкой на компанию-разработчика Bytedance, для доступа к Douyin необходимо пройти аутентификацию с использованием своих настоящих имен. Так приложение узнает реальный возраст пользователя и будет работать в "Молодежном режиме" с рядом ограничений, если авторизовался аккаунт ребенка.

Так, еще одно ограничение – китайская платформа не будет доступна для детей 13 лет и младше ночью (с 22:00 до 6:00).

Видео дня

В "Молодежном режиме" также будет популяризироваться просветительский контент, к примеру, видео научных экспериментов, музейных выставок и исторических фактов.

В пользовательском соглашении Douyin не указано минимального возраста, с которого можно пользоваться ресурсом, но лица моложе 18-ти должны получить на это согласие законного опекуна. Добавим, что минимальный возраст для приложения TikTok – 13 лет.

Известно, что Douyin – первый интернет-ресурс в Китае, который работает с короткими видеороликами по типу TikTok. У двух этих приложений один разработчик – Bytedance.

По данным агентства We Are Social, многие жители Китая старше 16 лет проводят более пяти часов в день в интернете, два из которых – в социальных сетях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Китае на официальном уровне запретили демонстрировать по ТВ слишком "женоподобных" мужчин. Кроме того, Коммунистическая партия приказала радио- и телевещательным организациям продвигать пропагандистскую "революционную культуру".