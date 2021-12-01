Twitter будет удалять фото или видео людей, опубликованные без их согласия

Twitter начнет удалять фотографии или видео людей, которые были опубликованы без их согласия. Для этого потребуется, чтобы человек уведомил о нарушении.

Об обновлениях сообщается в блоге социальной сети. В то же время нововведение будет распространяться не на всех.

Уточняется, что удалять не будут фото или видео, а также твиты, которые касаются общественных деятелей.

То же касается и случаев, если сообщение опубликовано в общественных интересах.

Исключением в отношении публичных личностей будут случаи, если публикация личных изображений будет осуществляться для запугивания или преследования.

Видео дня

"Это обновление позволит нам принимать меры относительно медиафайлов, которые публикуются без явного оскорбительного содержания, если они размещены без согласия изображенного человека", – пояснили в компании.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Instagram начал блокировать бывшую ведущую программы "Жди меня" Марию Шукшину за антивакцинаторскую позицию.