Instagram начал блокировать экс-ведущую 'Жди меня' за антивакцинаторство

Социальная сеть Instagram начала отговаривать пользователей, подписывающихся на экс-ведущую "Жди меня" Марию Шукшину. Перед желающими следить за актрисой возникает предупреждение о недостоверности информации на странице.

Отметим, что предупреждающий баннер появляется не у каждого подписчика телеведущей. Социальная сеть рассылает предупреждение выборочно, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Модераторы Instagram в своем обращении отмечают, что Мария неоднократно публиковала неправдивые факты, чем вводила подписчиков в заблуждение.

"Вы уверены, что хотите подписаться? Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала нормы сообщества", – написано в предупреждении.

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Вероятно, речь идет об антивакцинаторской позиции, которую Шукшина транслирует в своих постах. Она считает, что происходит глобальный "эксперимент неисследованной вакцины", в котором ее заставляют участвовать.

Артистка неоднократно призывала отказываться от прививки и ссылалась на "лауреатов Нобелевской премии, ученых с мировым именем, докторов наук и просто честных людей", отрицающих эффективность препаратов от COVID-19.

Последним громким скандалом телеведущей стала ссора с врачами 11 российских больниц, написавших официальное письмо с приглашением посетить "красные" карантинные зоны. На это звезда ответила, что приглашает медиков приехать в "зеленые" зоны.

Мария и раньше жаловалась, что такие социальные сети как Instagram, Facebook и YouTube не позволяют ей свободно выражать свою позицию из-за периодической блокировки.

"Думаю, что в ближайшее время вы все реже и реже будете слышать/читать мои публикации. Инстаграм давно уже скрывает мою учетную запись в теневом бане, а ФБ бесконечно удаляет мои посты и за это периодически меня блокирует. Молчу уже о Ютубе, где у меня удалили 14 видео", – жаловалась экс-ведущая "Жди меня".

Кратко о звезде:

Мария Шукшина – советская и российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ. С 12 октября 1999 года по 19 декабря 2014 года вела передачу "Жди меня" на "Первом канале". Считается ярым противником вакцинации от коронавируса.

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