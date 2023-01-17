Тайная 'кнопка' iPhone: как ее найти и использовать с пользой

Несмотря на то, что гаджеты iPhone являются суперполярными во всем мире, и сделаны таким образом, чтобы вам не пришлось со всем разбираться долгие часы, они способны изумлять своих пользователей секретными фишками. Одной из таких фишек, о которой мало кто знает, является секретная "кнопка", которая называется Back Tap (Коснуться сзади).

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Преимуществом Back Tap является то, что вы можете привязать на нее запуск всевозможных приложений iPhone, а для их активации нужно будет только постучать дважды или трижды по задней панели телефона, ведь именно там Apple скрыла эту "кнопку". Она работает на iPhone 8 и на более поздних моделях, рассказывает OBOZREVATEL.

Где найти Back Tap

Для активации секретной "кнопки" зайдите в Настройки, затем перейдите в Универсальный доступ и перейдите в Касание. Именно здесь вы найдете функцию Коснуться сзади, которая имеет два варианта: Двойное касание и Тройное касание. Для каждого из них можно привязать другое приложение или функцию.

Далее нужно будет методом тыка разобраться с тем, как сильно нужно постучать по обратной стороне смартфона для активации Back Tap. Обычно эта функция срабатывает от достаточно легкого постукивания в области символа Apple – надкушенного яблока. Постучать нужно примерно с такой же силой, с какой вы нажимаете кнопку компьютерной мыши.

Как использовать Коснуться сзади

Использование секретной "кнопки" – дело вкуса каждого пользователя, но на нее можно привязать действительно полезные функции, которые упростят пользование смартфоном.

Прокрутка экрана

Если вы любите читать на своем гаджете, поставьте на тыльное касание прокрутку экрана. Тогда вы сможете держать телефон одной рукой, постукивая указательным пальцем по оборотной стороне и листать страницы не касаясь экрана.

Поворот экрана

Для того чтобы запретить телефону переходить из портретного (вертикального) в альбомный (горизонтальный) режим, вы можете войти в Центр управления и нажать там соответствующую кнопку, а можно установить эту функцию на Back Tap и не делать лишних движений.

Камера

Есть много способов открыть камеру iPhone (например, провести влево на экране блокировки), но если у вас открыта другая программа, то сначала нужно будет ее закрыть и только тогда запустить камеру. Вместо этого Back Tap позволит быстро запустить камеру, просто постучав по обратной стороне айфона.

Фонарик

Да, включить фонарик не сложнее, чем запустить камеру. Но это еще проще сделать, если нужно только постучать по смартфону даже не разблокируя его.

Лупа

Мало кто использует инструмент Лупа в iPhone, хоть и зря. Лупа не только позволяет вам использовать айфон в качестве увеличительного стекла или бинокля, но и может помочь ориентироваться на местности людям с недостатками зрения. В частности, можно настроить ее на распознавание дверей. Лупа также имеет встроенную функцию фонарика.

Привязывание этого инструмента к Back Tap сделает использование Лупы не только полезным, но и быстрым, ведь многие пользователи даже не знают о том, что такой инструмент есть у них в смартфоне.

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