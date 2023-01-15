Батарея будет держаться на 50% дольше: какую функцию на iPhone лучше выключить

В условиях войны и отключений электроэнергии не всегда есть возможность вовремя зарядить смартфон. Иногда приходится долгое время оставаться без связи.

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Можно существенно сэкономить заряд на телефоне, если отключить некоторые функции, которые не очень то и нужны. Они создают дополнительную нагрузку на батарею. Про полезный лайфхак читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сэкономить заряд батареи на iPhone

На iPhone есть опция под названием Raise to Wake. Это удобный и легкий способ включения смартфона без нажатия на кнопки. Но следует соблюдать осторожность, ведь именно эта функция очень разряжает батарею.

Согласитесь, когда нет света и связи, Raise to Wake не играет важной роли для телефона. Поэтому эксперты советуют ее отключить

Перейдите в меню "Настройки", нажмите "Дисплей и яркость". Найдя функцию Raise to Wake, деактивируйте ее, нажав "Выключить".

После этого экран iPhone будет светиться только когда вы будете включать его вручную.

Казалось бы, простой способ, однако он позволяет сэкономить более 50% заряда. Учитывая современные реалии, это увеличит время работы аккумулятора.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно пользоваться iPhone на морозе и что делать, если телефон выключился.

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