Стартап из США создаст минифабрики для быстрой 3D-печати боевых дронов: их может получить Украина

Американский стартап из Сан-Диего Firestorm Labs работает над дешевыми и миниатюрными фабриками для 3D-печати беспилотников, которые смогут использоваться в зонах боевых действий, в частности в Украине. Компании уже удалось привлечь 12 миллионов долларов от таких спонсоров, как Lockheed Martin – одной из крупнейших американских военно-промышленных корпораций.

Подробности идеи, над которой работает Firestorm Labs, рассказало издание Interesting Engineering. Интересно, что компания была основана после того, как инженер по 3D-печати Ян Муцеус посетил Киев в феврале 2024 года.

Идея состоит в том, чтобы создать миниатюрные заводы для 3D печати беспилотников, которые можно будет поместить в транспортном контейнере, а затем развернуть в любой точке мира. Уже существует прототип такого контейнера под названием xCell, который позволяет изготовить беспилотник менее чем за 24 часа.

Разработаны два типа контейнеров для изготовления дронов: 6 метров и 12,2 метров. По данным Firestorm Lab, такие минизаводы смогут производить около 50 дронов в месяц.

Благодаря своим размерам, такие минизаводы могут быть развернуты даже в отдаленных местах и скрыты от посторонних глаз. Производство дрона происходит в полуавтоматическом режиме, а для питания используются автономные генераторы.

В настоящее время флагманским продуктом Firestorm Lab является дрон Tempest, изготовленный с помощью 3D-печати.

Он имеет максимальный взлетный вес 25 кг и может нести полезную нагрузку 4,5 кг. Размах крыльев такого дрона составляет 2,1 метра, а длина – 1,8 метра. Дрон также может быть специально сконфигурирован в зависимости от необходимой дальности полета, времени пребывания в воздухе и крейсерской скорости.

Для удобства транспортировки беспилотник может быть разобран на отдельные части для переноса которых достаточно одного человека. Tempest имеет переменные силовые установки для различных потребностей миссии, а также оснащен "запатентованной системой быстрого подключения/отключения", позволяющей быстро изменять конфигурацию на лету.

Firestorm Labs планирует развернуть на собственном заводе в Сан-Диего мощности, которые позволят производить более 500 дронов ежемесячно.

Такие миниатюрные заводы для 3D-печати дронов могут стать весомым преимуществом для Украины в войне против России, учитывая нестабильные поставки вооружений странами Запада.

Несмотря на то, что критики считают, что подобная технология пока не готова к использованию в значительных масштабах, ее потенциал уже оценили и поддержали в Пентагоне.

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