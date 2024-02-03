Бывший CEO Google тайно создает оснащенные ИИ дроны-камикадзе за $400: они могут изменить войну в Украине

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт создал стартап White Stork, который должен обеспечить Украину недорогими дронами-камикадзе, которые можно будет использовать в войне с Россией. Такие дроны будут оснащены технологиями искусственного интеллекта, но будут стоить всего 400 долларов за штуку.

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Подробности проекта, длительно время державшегося в секрете, рассказало издание Interesting Engineering. Проект Шмидт находится на пересечении ИИ и военных технологий, и может обеспечить Украину столь необходимыми передовыми технологиями. Это также позволит разработать американскую альтернативу китайским беспилотникам.

Официально компания, из которой вырос стартап, была основана в августе 2023 года, но с тех пор, по данным Forbes, несколько раз меняла свое название. Кроме Шмидта над стартапом также будет работать Себастьян Трун, известный деятель технологического мира и соучредитель исследовательской лаборатории Google X. Это, по мнению СМИ, указывает на то, насколько технологически серьезную задачу ставит перед собой проект.

Главная задача компании – создать серийный БПЛА, который будет использовать ИИ для визуального наведения на цель. Кроме того, такие дроны смогут работать в среде с нарушенной связью, вызванной глушением GPS.

Проект все еще работает в режиме секретности, но его уже обсуждают в сообществе разработчиков БПЛА, в том числе из-за участия Шмидта и его активных усилий по поддержке военного потенциала Украины.

В статье для Wall Street Journal в июле 2023 года Шмидт писал, что производство одного дрона, оснащенного ИИ, оценивается примерно в 400 долларов. Именно такая экономическая эффективность производства может сделать эти дроны очень актуальными для Украины. Кроме того, как отмечал Шмидт, массовое производство таких дронов может снизить значение сделок по продаже обычных вооружений.

Предварительно операции стартапа были скрыты под разными названиями, включая Swift Beat Holdings, которая позже сменила свое название на White Stork Group LLC.

СМИ отмечают, что Шмидт, обладающий широкими связями в правительстве и известный стратегическими инвестициями в оборонные технологии, может стать ключевым игроком, соединяющим Кремниевую долину и Пентагон.

Разработка стартапом White Stork беспилотников-камикадзе на основе ИИ имеет потенциал изменить не только ситуацию на фронте в Украине, но и будущий ландшафт ведения войны, отмечает IE.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о работе украинского дрона с ИИ Saker Scout.

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