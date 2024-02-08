Соцсети Meta будут маркировать фотографии, сделанные искусственным интеллектом: как это будет происходить

В сетях Facebook, Instagram и Threads все изображения, которые были созданы или отредактированы с помощью искусственного интеллекта, будут обозначаться соответствующими маркерами. Идентификация контента ИИ появится уже скоро и распространится также на видео и аудио.

Об этом заявил владелец указанных сетей, компания Meta. В заявлении говорится, что маркеры начнут ставить "в ближайшие месяцы", после того, как выявят "стандартные отраслевые индикаторы созданного искусственным интеллектом".

Как именно будут выглядеть метки "Создано с помощью ИИ (по-английски AI), и где их будут размещать, в Meta еще не определились. "Сейчас мы только создаем эту возможность, и в ближайшие месяцы начнем применять метки на всех языках, поддерживаемых приложениями", заявили там.

Кроме видимых маркеров специалисты обещают невидимые "водяные знаки" на фотографиях и метаданные, которые будут встроены в файлы изображений. Метаданные C2PA, IPTC и водяные знаки будут соответствовать передовым практикам "Партнерства по искусственному интеллекту" PAI.

Компания добавляет, что процесс маркировки будет продолжаться "в течение всего следующего года по всему миру". На этом в Meta делают акцент, ведь во многих странах пройдет ряд важных выборов.

Также компания обещает сотрудничать с Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney и Shutterstock по добавлению метаданных в изображения, созданные их инструментами.

В Meta уточняют, что "пока не могут обнаружить и заметить весь контент, созданный ИИ других компаний". Более того, "есть способы, посредством которых люди могут удалить невидимые маркеры", предупредили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, пока только ведутся дискуссии, как урегулировать деятельность нейросетей, создающих картинки, чтобы с их помощью нельзя было вводить людей в заблуждение. Между тем , уже сделаны пособия, как отличить созданные ИИ изображения от настоящих.

Также предлагаем вам подборку созданных искусственным интеллектом картин с горящим московским Кремлем, которые нейросеть нарисовала в стиле известных художников.

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