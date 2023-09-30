Скорость Wi-Fi дома сразу увеличится: быстрые настройки для качественного интернета

Скорость интернета определяется скоростью передачи данных за одну секунду. Это зависит не только от провайдера, тарифа, удаленности от основного сервера, но и от того, что роутер настроенный не лучшим образом.

Но можно увеличить скорость самостоятельно, настроив некоторые функции. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Изменение частоты

Wi-Fi роутер посылает информацию на устройства через частоты и изменяет диапазон скорости с 2,4 ГГц на 5 ГГц. Чтобы ускорить передачу данных, введите IP-адрес маршрутизатора в браузере, затем перейдите к настройкам беспроводной сети и выберите из списка 802.11 N.

Пароль

Часто люди ставят легкие пароли, которые знают другие. Из-за нагрузки многих устройств на систему скорость интернета снижается. Поэтому следует придумать сложный пароль, чтобы этого избежать.

Видео дня

Приоритет устройств

Некоторые роутеры позволяют определить приоритеты, то есть сами выбирают гаджеты, которые получат доступ к интернету, когда он перегружен. Это позволит вам поддерживать скорость передачи данных на том устройстве, которым вы чаще всего пользуетесь.

В некоторых моделях есть даже функция качества обслуживания, которая позволяет выбирать программы, которые всегда должны быть подключены к интернету. Например, можно установить приоритет для видеовызовов или отключить другие приложения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где в квартире поставить роутер Wi-Fi, чтобы сигнал был лучше.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.