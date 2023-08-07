Сигнал будет лучше: где в квартире поставить роутер Wi-Fi

Большинство людей часто сталкиваются с проблемой, когда сигнал Wi-Fi имеет неодинаковую мощность в разных комнатах. Это не проблема провайдера, это зависит от расположения роутера.

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Чтобы правильно его разместить, нужно учитывать разные факторы. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут разобраться в этом.

Найдите центральную часть вашей квартиры и разместите там роутер. Это позволит равномерно распределить сигнал Wi-Fi во всех комнатах.

Избегайте помещений с большим количеством препятствий, например стены, мебель, металлические конструкции. Они ослабляют сигнал. Поэтому лучше размещать прибор на открытом пространстве.

В любом кафе или ресторане роутер размещают на потолке или под потолком. Потому что чем выше прибор, тем лучше сигнал. Если у вас в доме несколько этажей, лучше разместите его на среднем. Если сигнал все равно будет слабый, то установите еще одно устройство.

Также нельзя устанавливать роутер близко к электронным устройствам. Избегайте телевизоров, микроволновок, колонок, кухонной техники. Их работа ухудшает качество сигнала Wi-Fi, создают большое количество электромагнитных помех.

Если следуя советам, сигнал все равно слабый, то тогда следует переместить роутер в разные места, чтобы найти подходящую комнату. Проверяйте качество сигнала с помощью специального приложения.

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