Можно ли заряжать смартфон несколько раз в день: как сохранить батарею

В современном мире люди не представляют своей жизни без телефона, а мощная батарея позволяет нам пользоваться им как можно дольше. Но поддерживать заряд гаджетов в течение дня бывает непросто, если вы находитесь вне дома.

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Аккумуляторы с течением времени теряют свою мощность и разряжаются быстрее, чем раньше. Поэтому OBOZREVATEL собрал действенные способы, которые помогут замедлить этот процесс.

Заряжать телефон "частицами" нельзя. Это изменит батарею и будут происходить странные вещи. Например, телефон может выключиться, даже если он не требует зарядки.

Чтобы телефон работал без лишних "глюков", заряд не должен опускаться ниже 20% и не должен превышать 80%. Благодаря такому заряду увеличивается эффективность работы телефона. Батарею нельзя полностью заряжать и разряжать, так как это уменьшает срок службы аккумулятора.

Используйте оптимизированную зарядку. Это функция большинства смартфонов, предназначенная для длительной защиты аккумулятора. Она замедляет зарядку гаджета, когда он подключен к электросети, и прекращает зарядку, когда он в этом уже не нуждается.

Также это задерживает зарядку смартфона более 80%. Потому что искусственный интеллект прогнозирует, что телефон будет подключен к электросети в течение длительного периода времени (например, ночью) и таким образом, заряд не будет выше нужной отметки.

Не стоит пользоваться функцией быстрой зарядки. Потому что она способствует деградации аккумулятора и через два года батарея снизит свою мощность примерно на 80%.

Не допускайте, чтобы смартфон был одновременно теплым и полностью заряженным, так как это повлияет на его функционирование. Держите телефон в тени или прохладном месте в жару.

Во время зарядки и разрядки аккумулятор должен быть теплый (от 25 до 40 градусов по Цельсию). Но при других случаях батарея должна быть прохладной, возможно, 15 или 10 градусов по Цельсию. Есть специальные приложения, которые помогут определить температуру гаджета.

Если вы хотите заменить аккумулятор, сначала сделайте его перекалибровку. Этот процесс разряжает батарею до 0%. Эта процедура не очень полезна, но может продлить жизнь батареи.

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