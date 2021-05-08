Зонд NASA поймал низкочастотное радиоизлучение Венеры. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Наука
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Зонд NASA поймал низкочастотное радиоизлучение Венеры. Видео

Космический зонд американского аэрокосмического агентства (NASA) Parker Solar Probe во время сближения с Венерой уловил низкочастотное радиоизлучение, которое пробилось через верхние слои атмосферы планеты.

Как пишет Extremetech, это произошло еще в июле 2020 года. При этом запись сигнала была опубликована на YouTube-канале NASA 3 мая (чтобы прослушать ее, доскролльте страницу до конца).

Сигнал с Венеры.

Аппарат находился на расстоянии 833 км от поверхности планеты. Во время семиминутного пролета прибор FIELDS, установленный на зонде, зафиксировал естественное низкочастотное радиоизлучение.

Оно происходит, когда солнечное излучение ионизирует атомы в верхнем слое атмосферы и там образуется заряженная плазма, которая излучает сигнал на низкой радиочастоте.

Полученные данные помогли ученым рассчитать плотность атмосферы Венеры. Последний раз такие измерения проводились в 1992 году. Затем исследования, проведенные с поверхности Земли, показали, что верхние слои атмосферы планеты изменились за период снижения солнечной активности. Новые измерения подтверждают, что ионосфера Венеры становиться тоньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото космоса, которые демонстрируют соотношения размеров Земли и Вселенной.

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