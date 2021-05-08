Зонд NASA поймал низкочастотное радиоизлучение Венеры. Видео

Космический зонд американского аэрокосмического агентства (NASA) Parker Solar Probe во время сближения с Венерой уловил низкочастотное радиоизлучение, которое пробилось через верхние слои атмосферы планеты.

Как пишет Extremetech, это произошло еще в июле 2020 года. При этом запись сигнала была опубликована на YouTube-канале NASA 3 мая (чтобы прослушать ее, доскролльте страницу до конца).

Аппарат находился на расстоянии 833 км от поверхности планеты. Во время семиминутного пролета прибор FIELDS, установленный на зонде, зафиксировал естественное низкочастотное радиоизлучение.

Оно происходит, когда солнечное излучение ионизирует атомы в верхнем слое атмосферы и там образуется заряженная плазма, которая излучает сигнал на низкой радиочастоте.

Полученные данные помогли ученым рассчитать плотность атмосферы Венеры. Последний раз такие измерения проводились в 1992 году. Затем исследования, проведенные с поверхности Земли, показали, что верхние слои атмосферы планеты изменились за период снижения солнечной активности. Новые измерения подтверждают, что ионосфера Венеры становиться тоньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото космоса, которые демонстрируют соотношения размеров Земли и Вселенной.