Зомби существуют? На Гаити три человека вернулись к жизни после смерти: что узнали ученые, изучившие их мозг

Тема зомби – людей, по той или иной причине восставших из мертвых уже почти столетие волнует цивилизованный мир. Если сначала зомби были обычными людьми, которые под влиянием гипноза или магии превращались в марионеток, то впоследствии они превратились в мертвецов, единственная цель которых – съесть чужой мозг.

Видео дня

Но, вероятно, в зомби, возвращающихся из мертвых, нет ничего мистического. И они, это уж совершенно точно, не пытаются съесть живых людей.

Почти 30 лет назад группа ученых опубликовала исследование, в рамках которого изучила мозг трех людей на Гаити, оживших через месяцы или годы после того, как были похоронены. Подробности рассказывает IFLScience.

Легенды о восставших из могил зомби появились именно на Гаити, где верили, что магия Вуду дает колдунам возможность захватывать души умерших и переселять их в тела только что умерших. Иногда это делается ради мести, а иногда колдуну просто нужна собственная "кукла", выполняющая любые приказы.

В 1997 году ученые решили положить конец слухам о восставших мертвецах и приехали на Гаити, чтобы исследовать троих людей, родственники которых заявляли, что те вернулись из мертвых. Изучали они, конечно же, мозговую деятельность "восставших мертвецов", используя методы электроэнцефалографии и ДНК-тестирование.

Первой их испытуемой была женщина, умершая в возрасте 30 лет, но через три года члены семьи обнаружили ее живой на улице. После того, как суд разрешил эксгумацию могилы, родственники обнаружили, что она была засыпана камнями.

Авторы исследования рассказали, что женщина действительно напоминала зомби из старых фильмов: ее голова была всегда опущена, а ходила она крайне медленно и скованно. У женщины также были проблемы с речью, но время от времени она бормотала "непонятные, но стереотипные слова".

Однако исследования ее мозга не показали ничего неприметного. Изучив ее состояние, исследователи объявили предварительный диагноз: кататоническая шизофрения.

Однако объяснить ее возвращение из мертвых они не смогли, хотя предположили, что женщина вообще не умирала. Ученые предполагают, что ее могли отравить "нервно-мышечным токсином", а после захоронения ее тело было похищено.

Другой испытуемый – 26-летний мужчина, вернувшийся через 19 месяцев после похорон.

Его клинические обследования не выявили никаких сверхъестественных находок, а исследователи диагностировали у него органический синдром головного мозга и эпилепсии. Доказательств того, что мужчина вообще был мертв, ученые также не нашли.

Впоследствии выяснилось, что дядя мужчины загипнотизировал его и затем держал прикованным к бревну в своем доме.

Еще один случай зомби произошел с женщиной, которую обнаружили живой спустя 13 лет после смерти. Проведенное обследование показало, что он до сих пор остается человеком. Генетическое обследование также не выявило доказательств того, что женщина когда-либо была мертвой.

Авторы исследования предполагают, что в большинстве случаев, когда люди заявляют о том, что их умерший родственник ожил и превратился в зомби, имеет место ошибочная идентификация человека, имеющего психические расстройства.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что ученые обнаружили зомби-гены, просыпающиеся в мозгу человека после смерти.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.