После смерти в мозгу человека просыпаются зомби-гены: что обнаружили ученые

Наступление смерти до сих пор является для науки загадкой. Ученые пытаются установить в деталях, что происходит с телом и особенно с мозгом. И последние исследования проливают новый свет на этот процесс. В частности, исследователям удалось установить, как влияет активность так называемых зомби-генов на мозг после смерти.

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Эксперимент был описан в журнале Nature. Его провели ученые из Университета Иллинойса. Они изучали образцы тканей мозга, которые удаляли у людей больных эпилепсией. Один из методов ее лечения предполагает хирургическое извлечение небольших участков мозговой ткани, провоцирующих начало приступа.

В дальнейшем эти ткани оставляли в лаборатории при комнатной температуре сроком 24 часов. Ученые исследовали, какую активность проявляли клетки и гены во взятых образцах.

В частности, исследователи рассмотрели экспрессию трех типов генов: генов домашнего хозяйства, нейрональных и "зомби-генов". Так гены домашнего хозяйства – те, экспрессия которых поддерживает все жизненно важные функции организма – оставались одинаково активными в течение всего периода исследования. Эти гены интересовали ученых, в частности, потому, что их экспрессия происходит одинаково во всех тканях и органах тела.

Нейрональные гены проявляются в нейронах – клетках нервной системы. Они обеспечивают работу всех основных функций мозга. Приблизительно через 12 часов после удаления их активность начала снижаться.

Те же гены, которые ученые условно прозвали "зомби-генами", отвечают за работу нейроглии – совокупности вспомогательных клеток нервной системы, или глиальных клеток. В течение всех 24 часов их активность увеличивалась. Пик экспрессии для них наступил через 12 часов после удаления ткани. И пока в нейронах происходили дегенеративные процессы, глиальные клетки увеличивались в размерах и получали новые отростки.

По словам профессора Университета Иллинойса Джефри Леба, являющегося соавтором исследования, ученых не удивил рост глиальных клеток после смерти. Они обладают противовоспалительной функцией и очищают мозг после повреждений, вызванных, например, недостатком кислорода или инсультом. Однако Леб отметил, что результаты работы его группы могут помочь улучшить методологию исследования мозга в будущем. "В большинстве исследований предполагается, что все процессы в мозге останавливаются после того, как сердце перестает биться, однако это не так. Наши данные нужны для того, чтобы интерпретировать исследования на тканях человеческого мозга. Ранее количественные показатели посмертных изменений не были изучены", – рассказал он.

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