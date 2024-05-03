'Я не видел ничего подобного раньше'. В Великобритании обнаружили новый вид крошечных пауков-прыгунов

В Великобритании обнаружили новый вид миниатюрных пауков, до сих пор неизвестных науке. Об этом виде – "дрожащий прыгунок" (Anasaetis milesae) – нигде в мире не нашли никаких записей.

Но он связан с другим видом, обитающим в Карибском регионе, пишет Talker. Поэтому есть предположение, что пауков случайно отвезли в страну вместе с импортными растениями.

Паук имеет всего 4 мм длиной. Вместе с 500 другими видами, их обнаружили во время ежегодного исследования природы BioBlitz в прошлом году в кампусе Пенрин Университета Эксетера в Корнуолле.

Эксперты сомневались, что этот вид является уроженцем Корнуолла - поэтому отправили их к Дмитрию Логунову, ведущему европейскому эксперту по паукам-прыгунам, в Манчестерский музей.

Но тот подтвердил, что этот вид был официально идентифицирован только в Корнуолле, больше нигде в мире.

"Я никогда раньше не видел ничего подобного", – сказал один из ученых.

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