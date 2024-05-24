Земля 2.0? Ученые NASA обнаружили новую планету в 40 световых годах от нас, на которой может жить человек

NASA обнаружило планету похожую на Землю – в 40 световых годах от нас, которая может быть перспективным местом для человеческой жизни. Экзопланета под названием Gliese 12 b немного меньше нашей и имеет ориентировочную температуру на поверхности 107 градусов по Фаренгейту (41 градус по Цельсию), если предположить, что у нее нет атмосферы.

Планета Gliese 12 b находится немного внутри зоны жизни – расстояние от звезды, на которой жидкая вода может существовать на поверхности вращающихся планет. Ученые планируют проанализировать найденную планету, чтобы определить, действительно ли у нее атмосфера, похожая на Землю, и может ли экзопланета поддерживать нужную температуру для образования воды на ее поверхности – важного соединения для поддержания жизни, сообщает MailOnline.

Астрономы обозначили планету Gliese 12 b как "ближайший, транзитный, умеренный мир размером с Землю на сегодняшний день". В будущем эта планета будет исследоваться с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба NASA, стоимость которого составляет 9,5 миллиарда долларов.

Международная группа астрономов использовала TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) NASA, чтобы сузить расположение Gliese 12 b. Эти открытия обычно делаются с помощью "метода транзита" – когда планета пересекает свою звезду, приводя к падению ее яркости. Во время транзита экзопланеты свет от звезды проходит через ее атмосферу, поглощая часть длин волн, в результате чего высвобождаются молекулы газа, которые могут обнаружить телескопы, такие как Джеймс Уэбб.

Команда астрономов обнаружила, что Gliese 12 b имеет гораздо более узкую орбиту, чем Земля, то есть она чаще пересекает свою прохладную красную карликовую звезду под названием Gliese 12 и совершает один оборот каждые 12,8 дня.

"Gliese 12 b является одной из лучших целей для изучения того, могут ли планеты размером с Землю, вращающиеся вокруг холодных звезд, сохранять свою атмосферу, что является решающим шагом для улучшения понимания пригодности для жизни на планетах во всей нашей галактике", – объясняет Шишир Дхолакия, докторант Центра астрофизики Университета Южного Квинсленда в Австралии.

Расстояние экзопланеты от карликовой звезды составляет всего семь процентов расстояния между Землей и Солнцем, что обеспечивает ей в 1,6 раза больше энергии. Однако пригодные ли для жизни условия Gliese 12 b зависят от того, имеет ли планета такой же тип атмосферы, как Земля, что делает его температуру ближе к среднему значению 15 градусов Цельсия, которое наблюдается на нашей планете.

"Атмосфера задерживает тепло и в зависимости от типа может существенно изменять фактическую температуру поверхности", – пояснил ученый.

Команда сравнила Gliese 12 b с Венерой, сообщив, что она имеет примерно такой же размер и получает немного меньше энергии от своей звезды – около 85 процентов. Но поскольку на Венере нет атмосферы, блокирующей вредные солнечные лучи, на ней возник парниковый эффект и температура достигла 400 градусов по Цельсию.

"Поскольку Gliese 12b находится между Землей и Венерой по температуре, ее атмосфера может показать нам многое о том, как развиваются планеты, пригодные для жизни", – говорит Лариса Палеторп, докторант Эдинбургского университета и Университетского колледжа Лондона.

Важным фактором для понимания того, может ли экзопланета пригодиться для жизни, является анализ уровня штормов, излучаемых ее звездой. Как правило, красные карликовые звезды магнитно-активны, что заставляет их создавать частые рентгеновские вспышки, которые могут разрушить атмосферу.

У команды ученых большие надежды, что это не так, поскольку звезда Gliese 12 не демонстрировала никаких признаков экстремальных штормов.

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