Засухи можно будет предвидеть? Ученые обнаружили, что растения передают сигнал спутникам NASA

Внезапные засухи происходят быстро и без особого предупреждения. Но, как выяснилось в ходе недавнего исследования, ученые могут получить подсказки за несколько месяцев до наступления засухи.

Хотя это и звучит как нечто из научно-фантастического фильма, на самом деле это естественный процесс, который дает ученым подсказки по поводу приближения внезапных засух. Растения сигнализируют спутникам NASA ослабленным "светом", пишет Space о новом исследовании.

Во время внезапной засухи учащенное высыхание происходит всего за несколько недель. Поэтому подготовиться к ней достаточно сложно. Однако ученые из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, похоже, нашли решение. В конце апреля они опубликовали исследование о том, что нашли способ распознавать признаки внезапной засухи за несколько месяцев до начала. Знаки из космоса, т.е. "Просто нужно искать сияние или его отсутствие. Дело в том, что в ожидании внезапной засухи, "светение" растения начинает тускнеть, и это можно зафиксировать с помощью вращающегося вокруг нашей планеты космического корабля", – пишут в исследовании.

Если говорить точнее, это свечение не видно человеческому глазу, но его можно идентифицировать с помощью некоторых приборов на борту спутников, таких как Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) НАСА. По словам ученых, феномен свечения растений повторялся на данных спутника с 2014 года, когда он прибыл в космос и начал "видеть свет" на Среднем Западе США в течение вегетационного периода.

Когда растения проходят процесс фотосинтеза, они греются на солнце, поглощая лучи нашей звезды, превращая воду и углекислый газ в пищу. Во время этого процесса некоторые неиспользованные фотоны или частицы света исходят из содержания хлорофилла в растениях, который относится к соединениям, придающим растениям цвет. Это создает лёгкое свечение. Это "светение" называется солнечной флуоресценцией (SIF). SIF становится ярче, поскольку растение использует больше углекислого газа из атмосферы для увеличения своего роста.

Просмотрев и сравнив многолетние данные флуоресценции с внезапными засухами, произошедшими в США в период с мая по июль с 2015 по 2020 год, исследователи смогли заметить связанную с свечением картину за недели (а иногда даже месяцы) до внезапной засухи.

Используя данные спутника NASA Soil Moisture Active Passive (SMAP), ученые также смогли заметить колебания количества воды в почве растений, наблюдая за силой природных микроволновых излучений, выделяемых растениями в течение этого периода времени. Каждый год во время исследования, с мая по июль, растения, как правило, процветали в теплых и сухих условиях и потому ярко светились на спутниковых снимках.

"Флуоресценция растений является многообещающим индикатором раннего предупреждения о внезапной засухе с достаточным временем, чтобы принять меры", – прокомментировал результаты исследования Николас Паразу, ученый JPL и ведущий автор последнего исследования.

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