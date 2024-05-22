Найденный в Китае череп может принадлежать 'Человеку-Дракону', который жил миллион лет назад. Фото

В 1989 и 1990 годах в районе Юньян провинции Хубэй, Центральный Китай, была раскопана пара черепов в возрасте 1 миллиона лет, принадлежавших неизвестному виду человека. Исследователи назвали их "Человек Юньсянь". Третий подобный череп был найден в 2022 году, но загадка от этого не стала менее туманной.

Были ли владельцы этих черепов Homo erectus или ранние Homo sapiens? Могут ли они даже быть связаны с неуловимой азиатской линией "человека-дракона"? Ученые реконструировали один из черепов и сделали заявление, что этот человек может быть близок к последнему совместному предку Homo sapiens и линии Человека-Дракона, пишет IflScience.

Человек-дракон, научно известный как Homo longi, является вымершим видом архаического человека, который известен по черепу 146 000 лет, найденному в китайской провинции Хэйлунцзян, что означает Река Черного Дракона. Некоторые предполагают, что человек-дракон является тем же видом, что и Денисовцы – неуловимый вымерший "сестринский вид" человека, когда-то жившего вместе с Homo sapiens в Евразии, – хотя его точное место в генеалогическом дереве Homo неизвестно.

Найденный череп огромен по сравнению со средними черепами других видов человека. Его мозг по размеру сравним с мозгом нашего вида. У Человека-Дракона были большие, почти квадратные глазные впадины, густые надбровные дуги, широкий рот и большие зубы. Профессор Цян Цзи из Гебейского университета GEO говорит, что это одна из самых полных окаменелостей раннего человеческого черепа, когда-либо обнаруживаемых, пишет BBC.

"Он имеет мозаичное сочетание примитивных и более современных черт, что отличает его от всех других видов людей", - объяснил исследователь.

Ученые считают, что Человек-Дракон был мощным и крепким. Но мало что известно о том, как он жил, потому что его череп удалили с места, где его нашли. Это значит, что пока нет археологического контекста, например каменных орудий труда или других элементов культуры.

"Разумно заключить, что Юньсянь морфологически и хронологически близок к последнему общему предку линий H. sapiens и Человека-Дракона", — объясняют авторы исследования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые объяснили, как быстро бактерии "атакуют" упавшую на пол пищу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!