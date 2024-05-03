Загадывайте желание: на Пасху в небе над Землей пройдет самый интенсивный звездопад века

Если вы когда-нибудь хотели наблюдать, как обломки кометы Галлея пересекают верхние слои атмосферы Земли, эта неделя – ваш шанс. Метеорный дождь (звездопад) Эта-Аквариды будет наиболее насыщенным до 10 мая, а пик шоу придется на предрассветное время 5 мая, когда украинцы будут праздновать Пасху. Пик совпадает с молодым месяцем, а это значит, что за несколько часов до рассвета небо будет очень темным – идеальные условия, чтобы видеть падающие звезды.

Землю пересекает след пылевых обломков, оставленных кометой Галлея. Он создает метеорный поток Эта-Аквариды, один из лучших видимых из южного полушария. Каждый год, когда Земля достигает этой точки на своей орбите, на утреннем небе можно увидеть Эта-Акварида, пишет ScienceAlert со ссылкой на Shower Meteor Calendar.

Когда Земля движется вокруг Солнца, мы сталкиваемся с потоками пыли и обломков комет и астероидов. Это порождает "метеоритный дождь" – периоды, когда количество падающих звезд резко возрастает.

Ученые, моделирующие поведение Эта-Акварид на протяжении последних нескольких десятилетий, нашли интересные намеки на то, что в этом году показатели могут значительно увеличиться. На самом деле они предполагают, что метеорный поток Эта-Акварид 2024 года может оказаться сильнейшим всего ХХІ века.

Однако предугадать активность метеоритных дождей очень сложно. Другие исследователи утверждают, что этот год может быть таким, как обычно.

Но даже если последнее правда, это все равно отличный метеоритный дождь, который стоит попытаться поймать. Устроиться где-то в темноте и проснуться, чтобы провести несколько часов, наслаждаясь естественным фейерверком, прежде чем наблюдать за чудесным весенним рассветом.

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