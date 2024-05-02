Дыра размером в Швейцарию: ученые разгадали тайну Антарктиды 2016-2017 годов

Каждую австралийскую зиму Антарктида испытывает радикальные изменения. Окружающий континент морской лед расширяется наружу, фактически удваивая размер Антарктиды. Но зимой 2016 и 2017 годов среди морского льда появилась редкая дыра под названием полиния "Мод Райз" (Подъем Мод) – размером примерно со Швейцарию.

В течение всех этих лет ученые не могли выяснить причины. И только сейчас это удалось, сообщает издание Space со ссылкой на исследования в журнале Science Advances.

Дыру назвали полинией "Мод Райз" (Подъем Мод) через подводную гору, расположенную под ней в море Уэдделла. Согласно новому исследованию, она в конце концов сформировалась из-за сочетания ветра, океанских течений и подводной географии, создавших идеальные соленые условия для таяния морского льда.

В первый раз полинию Мод Райз идентифицировали спутники зондирования Земли в 1970-х годах, в особенности зимой с 1974 по 1976 год. Ученые предполагали, что полиния будет возвращаться каждую зиму, но этого не произошло, она появлялась лишь эпизодически и на короткий промежуток времени.

В 2016 и 2017 годах круговое океаническое течение в море Уэдделла было сильнее обычного. Таким образом, подъем глубинных вод в верхние слои океана вокруг Подъема Мод принес более теплую и более соленую воду ближе к поверхности.

"В 2017 году впервые с 1970-х годов мы имели такую большую и долговечную полинию в море Уэдделла", – рассказал руководитель исследования Адития Нараянан, научный сотрудник Саутгемптонского университета в Англии.

Используя данные из спутников, автономных плавучих аппаратов и морских млекопитающих, команда определила, что турбулентные водовороты вокруг Подъема Мод принесли в эту территорию больше соли, затем была перенесена на поверхность с помощью процесса, который называется транспортом Экмана. Благодаря транспорту Экмана вода движется под углом 90 градусов к ветру и оказывает влияние на океанские течения.

"Отпечаток линии может оставаться в воде в течение нескольких лет после того, как они сформировались. Они могут изменить то, как вода движется и как течения переносят тепло в континент. Образующаяся плотная вода может распространяться через мировой океан", – сказала член исследовательской группы Сара Гилл, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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