Юпитер постоянно меняет цвет: ученые раскрыли тайну планеты-гиганта

Юпитер – самая интересная планета нашей Солнечной системы для наблюдений. Даже в небольшой телескоп можно рассмотреть, как меняются красочные полосы и завихрения на его поверхности. Ученые убеждены, что это явление является продуктом сложной атмосферы, постоянно находящейся в движении.

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Но причина такого движения до сих пор была космической загадкой. Однако, как пишет издание IFLScience, исследователи, похоже, нашли вероятное решение. Похоже, что постоянные динамические изменения связаны с инфракрасными волнениями, наблюдающимися на глубине 50 км в атмосфере Юпитера. И эти волнения, по-видимому, связаны с магнитным полем планеты.

"Если вы посмотрите на Юпитер в телескоп, вы увидите полосы, огибающие экватор вдоль линий широты. Там возникают темные и светлые пояса, а если присмотреться, то можно увидеть, как вокруг носятся облака, переносимые чрезвычайно сильными восточными и западными ветрами", – рассказал Крис Джонс, профессор из Университета Лидса. По его словам, вблизи экватора ветер Юпитера дует к востоку, но после небольшого изменения широты в сторону севера или юга он начинает дуть на запад. Еще небольшой сдвиг, и он снова дует в восточном направлении. Это чередование направления ветра сильно отличает планету от Земли.

Джонс рассказал, что каждые 4 или 5 лет на Юпитере происходят глобальные перемены. Цвета поясов становятся иными, а погодный режим делается безумным. До сих пор причина была загадкой.

Ученым было известно, что магнитное поле Юпитера чрезвычайно мощно, примерно в 20 000 раз сильнее, чем магнитное поле Земли. Именно оно являлось предметом исследования миссии NASA "Юнона". Благодаря ей удалось зафиксировать волнообразные движения в планетарном магнитном поле, называемые крутящими колебаниями. "Интересно, что когда мы рассчитали периоды этих крутящих колебаний, они соответствовали периодам, которые вы видите в инфракрасном излучении Юпитера", - добавил профессор Джонс.

Одной интересной особенностью магнитного поля планеты является так называемое Большое голубое пятно. Оно не имеет отношения к Большому красному пятну в ее атмосфере. Эта особенность некоторое время перемещалась к востоку, но замедлялась. Команда "Юноны" считает, что вскоре она может развернуться и начать двигаться на запад, вызывая потрясения внутри Юпитера.

"Сохраняются неопределенности и вопросы, в частности, как именно крутящие колебания вызывают наблюдаемые инфракрасные волнения, которые, вероятно, отражают сложную динамику и реакции облаков/аэрозолей", — пояснила ведущий автор исследования доктор Кумико Хори. По ее словам, эти вопросы нуждаются в дальнейшем изучении, однако имеющиеся выводы могут пролить дополнительный свет и направить дальнейшие работы по изучению Юпитера. Миссию "Юнона", которая занимается исследованием планеты, продлили до сентября 2025 года.

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