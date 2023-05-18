Млечный путь на самом деле другой формы? Ученые сделали прорывное открытие

Свежие исследования ученых указывают – некоторые наши представления о галактике Млечный путь, в котором мы живем, все это время были ложными. В частности, похоже, мы неправильно представляли себе ее форму.

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Как пишет издание Space.com, открытие, которое может перевернуть все представления о нашем космическом доме, было сделано, когда астрономы из базирующейся в Пурпурной горе Китайской академии наук и Национальных астрономических обсерваторий проанализировали несколько источников астрономических данных. Они преследовали цель лучше понять истинную форму нашей галактики.

Так, за последние несколько лет астрономы уточнили, что галактики, вероятно, бывают трех основных форм: эллиптические, неправильные и спиральные. Большинство известных галактик, подпадающих под последнюю категорию, по последним данным, имеют два основных "рукава", которые разветвляются на более мелкие.

Млечный путь традиционно изображают галактикой с четырьмя большими спиральными рукавами, отходящими от толстого централизованного скопления звезд. Это делает ее чрезвычайно редким типом этого космического объекта, который должен обладать некоторыми очень уникальными свойствами, чтобы владеть четырьмя основными рукавами.

Но сейчас появились данные, которые могут свидетельствовать, что такое изображение ошибочно. Группа астрономов опубликовала новое исследование, которое предполагает, что мы ошибались по поводу формы Млечного Пути в течение десятилетий. На самом деле наша галактика имеет типичные два главных рукава, как и все остальные похожие объекты.

"Несмотря на большую работу, общая морфология спиральной структуры Млечного Пути остается несколько неопределенной", – написали астрономы в статье для журнала Astrophysical Journal, описывая свои исследования и выводы. И добавили, что за последние два десятилетия точные измерения расстояний помогли ответить на многие вопросы.

Исследователи оценили данные, полученные от нового поколения космических инструментов, способных лучше измерить расстояние до отдельных звезд. Так они установили, как далеко находятся примерно 200 звезд и начали составлять карту Млечного Пути. Затем они добавили данные космического телескопа Gaia Европейского космического агентства (ЕКА), точно наблюдающего за движением звезд и их положением относительно Земли.

Астрономы сосредоточились на горячих и массивных звездах, которые в данных Gaia называются OB-звездами. Это недолговечные объекты, которые существуют за счет сжигания водорода и за время своего существования двигаются немного, это делает их удобными точками для проведения картирования. На космическую карту ученые добавили данные, собранные из 24 000 OB-звезд, а также результаты наблюдения Gaia за более чем 1000 рассеянных галактических скоплений.

В результате появилось предположение, что Млечный путь является спиральной галактикой с перемычкой, у которой всего два главных рукава отходят от этой плотной центральной перемычки. "Используя точное расположение очень молодых объектов, мы впервые предполагаем, что наша галактика имеет многолучевую морфологию, состоящую из двухлучевой симметрии", – говорится в выводах ученых. Они предположили, что рукава Норма и Персей, вероятно, являются двумя симметричными рукавами во внутреннем Млечном Пути. Судя по всему, они тянутся от внутренней части галактики к внешним частям, а также разветвляются и соединяются с рукавами Центавра и Стрельца соответственно.

А в окрестностях Млечного пути, указывают астрономы, находятся дальние и разрозненные рукава неправильной формы. Они не связаны с центральной частью галактики, где скопилось большинство ее звезд. Появление фрагментации спиральных рукавов они связали с вероятным столкновением нашей галактики с другими аналогичными объектами или даже галактическими скоплениями в далеком прошлом.

Группа астрономов пришла к выводу, что новая модель формы Млечного пути может стать альтернативной основой будущих исследований галактической структуры. Теперь, по их мнению, нужно проводить дальнейшие наблюдения, чтобы получить более подробную информацию. Одним из главных инструментов они назвали телескоп Gaia. Он был запущен в 2013 году и, как ожидается, проработает до 2025 года.

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