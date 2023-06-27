Вселенная могла быть пустотой: ученые впервые обнаружили доказательства нарушения космической симметрии

Ученые обнаружили доказательства существования в самом начале зарождения Вселенной нарушения парной симметрии, которое привело к тому, что материя доминировала над антиматерией. Несмотря на то, что это был довольно короткий процесс, благодаря ему Вселенная не превратилась в тотальную пустоту.

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Об этом говорится в исследовании астрономов из Университета Флориды, сообщает SciTechDaily. Ранее ученые были уверены, что законы физики совершенно симметричны. Пока не оказалось, что это не так.

Понятие космической симметрии очень привлекательно, но оно разбивается о реалии Вселенной, в которой материи больше, чем антиматерии. Именно поэтому еще с 1960-х годов встал вопрос о выведении формы нарушенной симметрии. Однако ученым не удавалось ни определить источник нарушения экзистенциальной симметрии, или хотя бы найти его доказательства.

Теперь ученые смогли найти доказательства нарушения симметрии, которое произошло в момент сотворения мира. Для этого им пришлось создать новые математические формулы, а также с помощью суперкомпьютера HiPerGator исследовать миллион триллионов трехмерных галактических квадруплексов (четырех совмещенных галактик) во Вселенной. Именно так им удалось выявить момент, в котором Вселенная предпочла один набор форм его зеркальному отражению.

Несмотря на то, что этот период был "бесконечно малым", в тот момент законы физики были иными, чем сегодня, что имело огромные последствия для эволюции Вселенной.

Ученые отмечают, что нарушение паритета произошло в так называемый период экстремальной инфляции, когда Вселенная расширялась с чрезвычайной скоростью. Именно поэтому это явление смогло наложить отпечаток на галактики, которые появились в будущем.

Профессор астрономии Захарий Слепян, руководивший новым исследованием, считает, что новая работа дает ответ на фундаментальный вопрос о том, "почему есть что-то, а не ничего?"

Парная симметрия – это идея о том, что физические законы не должны отдавать предпочтение одной фигуре перед ее зеркальным отражением. Чтобы объяснить это, ученые часто говорят о доминирующей руке, ведь наши левые и правые руки – всем хорошо знакомое зеркальное отражение. Невозможно повернуть левую руку в трехмерном пространстве так, чтобы она стала похожа на правую, а это означает, что их всегда можно отличить друг от друга.

Нарушение же паритета означало, что вселенная предпочла одну из форм и ученые это отчетливо увидели.

Это первое свидетельство такого явления, которое может повлиять на трехмерное скопление галактик во Вселенной. Ученые обнаружили, что одна из фундаментальных сил, слабая сила, нарушает паритет, но ее действие настолько ограничено, что она не могла бы повлиять на галактики, именно поэтому единственный вариант, когда это могло бы сработать – непосредственно в момент Большого взрыва, в период быстрого расширения.

В симметричной вселенной Большой взрыв должен был создать равные количества материи и антиматерии, которые бы уничтожили друг друга и оставили Вселенную пустой – без звезд и планет. К счастью, это не так.

Несмотря на то, что результаты исследования важны, они не позволяют физикам объяснить, как Вселенная оказалась с таким большим количеством материи. Для ответа на этот вопрос требуется новая физика. Поэтому ученым предстоит создать теорию, которая сможет объяснить зеркальное отражение Вселенной и избыток материи.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о теории ученых, согласно которой Вселенная может испариться и полностью исчезнуть.

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