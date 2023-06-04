Вселенная может просто испариться и полностью исчезнуть: исследование ученых

Аналог теоретического излучения Гокинга, существующего для черных дыр, может также существовать и в пределах всей Вселенной, постепенно испаряя ее. Если такое явление действительно существует, то процесс начался уже давно и в конце концов приведет к полному исчезновению всей существующей Вселенной.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Physical Review Letters. Речь идет о гипотетическом эффекте Швингера, происходящем в электрических полях.

Согласно теории Стивена Хокинга, черные дыры постепенно улетучиваются, теряя свою массу и испуская странное излучение, когда горизонт событий разрушает окружающие квантовые поля. Но аналогичный эффект, как установили астрофизики Майкл Вондрак, Вальтер ван Суйлеком и Хейно Фальке из Радбудского университета в Нидерландах, может происходить и вследствие искажения пространства-времени.

То есть что-то очень похожее на излучение Гокинга может существовать везде, медленно испаряя Вселенную на наших глазах.

Вондрак пояснил, что их исследование показывает, что в дополнение к хорошо известному излучению Хокинга "существует также новая форма излучения".

Следует заметить, что излучение Хокинга никогда не наблюдалось учеными, но вероятность его существования была теоретически и экспериментально доказана.

Как объясняет Science alert, черные дыры являются сверхмассивными объектами, которые "пожирают" все, что находится поблизости. Причина этому не столько в гравитации черных дыр, как в том, что они имеют значительную массу, упакованную в очень малом пространстве. Именно эта плотность делает гравитационное поле непреодолимым для объектов, которые приблизились слишком близко – к условной линии, которая называется горизонтом событий. После пересечения горизонта событий уйти от черной дыры неспособен даже свет (а ничего более быстрого человечество просто не знает).

Хокинг математически доказал, что горизонт событий может вмешиваться в сложную смесь флуктуаций, пульсирующих в хаосе квантовых полей. Это приводит к тому, что волны, обычно взаимно погашаемые, больше этого не делают, создавая дисбаланс вероятностей, порождающий новые частицы.

Именно эти спонтанно сгенерированные высокоэнергетические частицы забирают большое количество энергии черной дыры и приодят к ее испарению.

Аналогичный процесс, известный как эффект Швингера, гипотетически происходит и в электрических полях. В этом случае требуется не горизонт событий, а очень мощное поле, приводящее к сильным флуктуациям в электрическом квантовом поле, нарушая баланс виртуальных электрон-позитронных частиц и заставляя некоторые из них появляться на свет.

Ученые провели математические расчеты, доказавшие, что такие частицы могут появляться в искривленном пространстве-времени при различных гравитационных условиях.

Удалось установить, что что-либо достаточно массивное или плотное может повлечь за собой значительное искажение пространства-времени и привести к образованию таких частиц.

Черная дыра является лучшим примером, но также работают другие массивные объекты, которые способны искажать пространство-время. В частности, речь идет о плотных мертвых звездах, таких как нейтронные звезды и белые карлики, а также чрезвычайно массивные объекты, такие как скопление галактик.

"Это означает, что объекты без горизонта событий, такие как остатки мертвых звезд и другие крупные объекты во Вселенной, также имеют такое излучение. И спустя очень долгий период это привело бы к тому, что все во Вселенной в конце концов испарилось бы как и черные дыры. Это меняет не только наше понимание излучения Хокинга, но и наш взгляд на Вселенную и ее будущее", – заявил Фальке.

Однако, очевидно, что зная размеры Вселенной, испаряться она будет долгие и долгие годы.

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