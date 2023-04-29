Возможно, Тесла был прав: в 1977 году Земля получила сигнал из космоса, который никто так и не понял

1977 год, вероятно, будет еще долго оставаться в памяти уфологов и адептов поиска инопланетной жизни: 15 августа того года произошло событие, которое дало человечеству надежду на то, что мы не единственная форма разумной жизни в этой вселенной. Астроном Джерри Эрман заметил в данных, которые собирал радиотелескоп "Большое ухо", сигнал, полученный из далекого космоса.

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OBOZREVATEL рассказывает историю сигнала, который известен как WOW, и объясняет, как Никола Тесла мог предсказать его еще к концу XIX века.

WOW!

15 августа 1977 года астроном Джерри Эрман копался в бесконечных данных, полученных радиотелескопом "Большое ухо" в университете Огайо (США). Среди множества 1 и 2, которые фиксировали мощность воспринимаемого радиотелескопом сигнала, в глаза ученого сразу бросился странный код 6EQUJ5.

Эрман был настолько поражен увиденным, что обвел код красной ручкой и написал рядом заглавными буквами WOW!

Конечно, речь не шла о том, что радиотелескоп получил зашифрованное внеземное послание в виде кода 6EQUJ5, который нужно было разгадать. Все несколько банальнее, хотя, безусловно, увлекательно.

Сигнал, полученный "Большим ухом", происходил из созвездия Стрельца, вблизи шарового скопления M55, когда радиотелескоп сканировал космос в поисках сигналов.

Все отслеженные данные заносились в график, в котором сила сигнала обозначалась от 1 до 9, а когда сигнал превосходил эти показатели, использовались буквы латинского алфавита – от A до Z. Каждая цифра/буква в графике означали, что в течение 10 секунд радиотелескоп принимал сигнал такой силы.

Поэтому, когда Эрман заметил на графике 6EQUJ5, он был настолько поражен, что написал WOW! Код означал, что радиотелескоп наткнулся на источник сигнала, мощность которого составляла 6, а дальше резко возросла до U и так же резко упала до 5. Все это длилось примерно одну минуту.

Ни до, ни после этого при прослушивании космоса человечество не получало столь мощного сигнала. Самый высокий когда-либо зафиксированный уровень – именно U.

Впоследствии астрономы попытались проследить сигнал снова и запустили сканирование той же части неба в созвездии Стрельца, но все оказалось бесполезным. Если источник сигнала там и был, то он бесследно исчез. Попытки уловить сигнал в других точках неба также не принесли никакого результата.

Впоследствии к поиску вероятных пришельцев подключили более мощные радиотелескопы, но ответом каждый раз было молчание.

Действительно ли это был сигнал от инопланетян и мог ли он нести какую-то информационную ценность, человечество, вероятно, никогда не узнает.

Сам Эрман, несмотря на первый восторг, впоследствии потерял энтузиазм. Он признавался, что сомневается в том, что сигнал был получен от представителей разумной внеземной жизни. По его мнению, наиболее вероятнее объяснение заключалось в том, что "Большое ухо" поймало засекреченный военный спутник, или же земной радиосигнал, отразившийся от космического мусора.

Однако теория с секретным спутником имеет недостаток: будь это действительно он, сигнал поймали бы другие обсерватории, расположенные в других местах на земле. Но этого не произошло.

С другой стороны, если это были инопланетяне, почему они больше никогда не повторили свой сигнал? Ждут ли они ответа от нас?

Как бы то ни было, а в 2012 году исследователи использовали обсерваторию Аресибо для отправки сигнала с Земли, содержавшего сообщения, твиты и фотографии в том направлении, откуда пришел WOW-сигнал. Пока обратного ответа нет.

Пророчество Теслы



В конце XIX века знаменитый изобретатель Никола Тесла заявил, что ему удалось поймать внеземной сигнал. Он считал, что источником происхождения сигнала является инопланетная жизнь с Марса.

Тогда он говорил, что сигнал был сложным и непонятным людям, но выражал уверенность, что рано или поздно человечество сможет его понять.

"Их средства межпланетного общения могут быть совершенными, но мы еще не выучили их язык. Пока невозможно даже предложить код... Достаточно сказать, что послание с Марса, которое для них может быть треугольником, для нас будет выглядеть как какая-то другая форма, и наоборот", – говорил ученый.

Не исключено, что сигнал WOW действительно был отправлен инопланетным разумом, просто человечество еще недостаточно развито, чтобы понять его.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, именно в шаровом скоплении M55 находится черная дыра, впервые сфотографированная человечеством.

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