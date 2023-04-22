Более 120 лет назад Никола Тесла поймал сигнал с Марса: о чем он предупреждал человечество

Американский изобретатель сербского происхождения Никола Тесла всегда отличался на фоне других ученых определенной эксцентричностью, но одно из его заявлений звучало слишком безумно даже для него. В 1899 году Тесла заявил о том, что его радиоприемник принял сигналы, поступавшие с Марса.

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Несмотря на то, что эта история может показаться исторической басней, которой нет никаких подтверждений, или просто современным фейком ради хайпа, есть документальные доказательства, подтверждающие такое заявление Теслы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). OBOZREVATEL рассказывает подробности.

В 1899 году Тесла находился в своей лаборатории на горе Пик Пайкс, где работал над методами беспроводной передачи тока. Однажды он услышал через приемник ритмичные звуки, которые, как был уверен изобретатель, происходили из другого мира в нашей Солнечной системе. Тогда он решил, что вероятным источником сигнала является Марс.

О своем открытии Тесла на Рождество 1900 сообщил в письме к Красному Кресту.

"Я наблюдал электрические действия, казавшиеся непонятными. Слабые и неуверенные, они дали мне глубокое убеждение и предвкушение, что вскоре все люди на этом земном шаре, как один, обратят свои взгляды на небесный свод с чувством любви и благоговения, взволнованные радостным известием: "Братья и сестры! У нас есть послания из другого мира, неизвестного и далекого. Оно звучит так: один… два… три…" – писал Тесла в письме.

Изобретатель уверенно писал также, что сигнал никоим образом не может быть земным или просто шумом, вызванным солнечными волнами.

Впоследствии его не раз спрашивали о полученном сигнале и он предупреждал человечество, что мы не готовы к общению с Марсом, поскольку языковые методы слишком отличаются.

"Их средства межпланетного общения могут быть совершенными, но мы еще не выучили их язык. Пока невозможно даже предложить код... Достаточно сказать, что послание с Марса, которое для них может быть треугольником, для нас будет выглядеть как какая-то другая форма, и наоборот" , – говорил ученый.

По его убеждению, языковые отличия "могут быть примирены лишь временем и тщательным изучением".

Впоследствии, когда Тесла продолжал анализировать полученный сигнал, он все больше убеждался в том, что речь идет о сигнале с Марса. За долгие годы после открытия он написал письмо в New York Times, которое было опубликовано в 1910 году. В письме он размышлял о существовании внеземной жизни.

"Безусловно, некоторые планеты не населены, но другие населены, и среди них должна существовать жизнь на всех условиях и фазах развития. Лично я основываю свою веру на слабых планетарных электрических возмущениях, которые я обнаружил летом 1899 года и которые, согласно моим исследованиям, не могли происходить от Солнца, Луны или Венеры. Дальнейшие исследования убедили меня в том, что они, видимо, происходят с Марса. Все сомнения по этому поводу в скором времени будут развеяны", – заявлял он в письме.

Тесла также тогда утверждал, что язык марсиан был непонятным, но он был убежден, что чем дальше будет развиваться человечество, тем понятнее станет общение с внеземной жизнью.

Он также говорил, что способен сконструировать устройство, которое поможет улучшить общение с Марсом.

Однако по тем или иным причинам о дальнейших попытках Тесли установить связь с Марсом ничего не известно. Возможно, он потерпел неудачу, а возможно решил, что человечество не готово к открытию.

Во время Второй мировой войны Тесла также утверждал, что изобрел "луч смерти", который может изменить ход войны. Однако еще до того, как его оружие было доведено до ума, изобретатель скончался в январе 1943 года в своем гостиничном номере в Нью-Йорке.

Все оставшиеся после него документы были конфискованы властями США и только в 2016 году ФБР рассекретило около 250 страниц записей Теслы, а впоследствии еще две партии документов. Однако значительная часть файлов Теслы, в существовании которых никто не сомневается, так и не найдена.

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