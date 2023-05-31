Вокруг Земли могут кружить 'межзвездные захватчики', застрявшие в ловушке - ученые

На орбите Земли, захваченные в ловушку гравитации, могут находится обломки из чужих звездных систем, попавших в Солнечную систему благодаря гравитационному притяжению Юпитера. Не исключено, что таким же образом в нашу систему может попасть и объекты, созданные инопланетянами.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте препринтов arXiv. Соавтором исследования выступил профессор физики Гарвардского университета Ави Лоэб, ранее уже делавший смелые предположения о зондах, благодаря которым инопалентяне изучают Землю.

Авторы исследования предполагают, что объекты из других звездных систем могут попадать в нашу Солнечную систему, пролетая мимо Юпитера. Во время такого пролета они попадают в гравитационную ловушку газового гиганта и дальше могут на миллионы лет застрять на орбите вокруг Солнца или стать околоземными объектами.

При этом эти объекты слишком малы, чтобы их можно было обнаружить с помощью современных телескопов.

Исследователи называют таких космических "пришельцев" межзвездными захватчиками. Как предполагается, это могут быть ледяные породы, выброшенные из своих родных звездных систем.

Лоэб и его коллеги также не исключают мысли о том, что среди таких объектов могут быть и созданные инопланетным разумом.

Одним из таких межпланетных захватчиков, как ранее предполагал Лоэб, был сигарообразный объект под названием Оумуамуа, который в 2017 году неожиданно оказался в нашей Солнечной системе.

Оумуамуа был настолько непохож на ранее известные ученым астероиды или кометы из Солнечной системы, что они допустили возможность того, что это был не естественный объект. Впоследствии удалось установить, что Оумуамуа миллионы лет находился в нашей галактике Млечный Путь прежде чем ворвался в Солнечную систему.

Впоследствии был обнаружен еще один объект-гость в нашей системе. Это был шар льда и пыли размером с Эйфелеву башню, получивший название комета Борисова.

Ни Оумуамуа, ни комета Борисова не попали под влияние гравитации Солнца, так что со временем могут покинуть пределы нашей системы. В частности, Оумуамуа уже находится за орбитой Нептуна, направляясь на выход.

В новом исследовании ученые также провели моделирование вероятности, что такие инопланетные захватчики могут попасть в гравитационную ловушку Земли. Оказалось, что такой сценарий вполне возможен, хотя возможности Земли сложно сравнивать с Юпитером, который собирает вокруг себя почти всех межзвездных гостей.

Как пишет LiveScience, Лоэб объяснил, что, хотя команда не выдвигает теоретических предположений о существовании межзвездных объектов, вращающихся вокруг Земли, астрономы должны продолжать проверять такую возможность.

Ученые убеждены, что изучение таких объектов позволит человечеству понять, как формируются далекие звездные системы, а если в гравитационную ловушку попадет внеземная технология, открытие будет еще более весомым.

"Межзвездные объекты происходят из-за пределов Солнечной системы и потенциально могут быть технологичными по происхождению, подобно пяти межзвездным зондам, запущенным человечеством… Если (объекты. – Ред.) имеют искусственное происхождение… они могут рассказать нам о внеземных технологических цивилизациях", – подчеркнул Лоеб.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что по данным профессора из Стэнфорда Гарри Нолана, инопланетяне давно посещают Землю и даже находятся на ней сейчас.

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