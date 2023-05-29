Используют разведку: профессор из Стэнфорда заверил, что на Земле есть инопланетяне

Пока одни ученые ломают головы над загадкой: существуют ли во Вселенной внеземные цивилизации, другие уверенно заявляют – инопланетяне уже среди нас. По крайней мере, такое мнение высказал профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан.

Видео дня

По его словам, инопланетяне были на Земле в течение длительного времени и все еще остаются на нашей планете сейчас. Детали сообщает Fox News .

В Нью-Йорке состоялась конференция SALT iConnections, на которой отдельно рассматривалась тематика "The Pentagon, Extraterrestrial Intelligence and Crashed UFOs" ("Пентагон, внеземной ум и потерпевшие крушения НЛО"). Именно на ней профессор Гарри Нолан сделал смелые заявления. Он утверждает, что в настоящее время специалисты "работают над обратным проектированием неизвестных разбитых кораблей".

Когда ведущий Алекс Клокус выразил сомнения в вероятности существования инопланетян и попросил у профессора определить количественную вероятность того, что внеземная жизнь таки посетила Землю, последний заверил в стопроцентной своей уверенности в этом.

"Я считаю, что это передовая форма разведки, которая использует определенного рода посредников. Но это не значит, что они ходят среди нас в кожаных костюмах", – отметил Нолан.

По его словам, это сравнимо с племенами Южной Америки, что впервые увидели испанские корабли. Они не знали, что видят, но это было нечто необычное.

"Самым убедительным доказательством, – говорит Нолан, – является то, как правительство США в течение последних нескольких лет обращалось с UAP – неузнаваемыми аномальными явлениями или просто НЛО".

Нолан отметил, что в Министерстве обороны было создано Управление по решению аномалий. Фактически ему поручено расследовать возможные случаи обнаружения НЛО. В Сенате даже состоялись публичные слушания (последние – 19 апреля) касаемо новых угроз и возможностей внеземных цивилизаций. Профессор добавил, что знает людей, которые работали или работают над программами обратного проектирования сбитых космических кораблей.

Некоторые из этих летательных аппаратов даже сняли на видео – они выполняли маневры, противоречившие всем известным человечеству законам физики.

Однако стоит отметить, что во время слушаний в Сенате по НЛО директор AARO Шон Киркпатрик заявил, что окончательных доказательств существования внеземной жизни нет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Земля получила первый в истории сигнал с Марса, но это не совсем то, на что все надеялись.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.