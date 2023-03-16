Пришельцы в Солнечной системе могут запускать зонды на Землю, один из них уже упал на планету – Пентагон

В нашей солнечной системе может находиться инопланетный корабль, запускающий собственные зонды на Землю для изучения планеты. По всей вероятности, представители инопланетной жизни делают то же, что делает NASA, изучая другие планеты.

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Об этом говорится в проекте исследовательского отчета за авторством директора Управления Пентагона по расследованию аномальных явлений (AARO) Шона Киркпатрика и главы кафедры астрономии Гарвардского университета Абрахама Лоэба.

AARO была создана в июле 2022 года и отвечает за отслеживание объектов в небе, под водой и в космосе – или объектов, обладающих способностью перемещаться из одной области в другую.

Отчет в целом был сосредоточен на физике неидентифицированных воздушных явлений, то есть НЛО.

"Искусственный межзвездный объект потенциально может быть материнским кораблем, который испускает много маленьких зондов во время своего близкого пролета к Земле", – говорится в отчете.

Исследователи отметили, что такая технология изучения других миров не слишком отличается от применяемой NASA. Зонды, как говорится в отчете, могут самостоятельно отсоединяться от материнского корабля под действием приливной гравитационной силы Солнца или же за счет маневров, осуществляемых объектом-носителем.

Одним из таких космических кораблей, запустивших зонды на Землю, как считают исследователи, мог быть космический объект под названием Оумуамуа. Он был обнаружен 19 октября 2017 года с помощью телескопов Pan-STARRS.

Оумуамуа имел сигарообразную форму, выглядел плоским и удалялся от Солнца. Ученых заинтересовало, что у объекта не было кометного хвоста, поэтому они предположили, что Оумуамуа является искусственным объектом.

В отчете также отмечают интересное совпадение с Оумуамуа. За шесть месяцев до того, как он совершил сближение с Землей, на нашу планету упал метровый межзвездный метеор IM2. Интересно то, что этот метеор имел идентичную скорость относительно Солнца и похожую сигарообразную форму, что и Оумуамуа.

"При правильном проектировании эти зонды могли бы достичь Земли или других планет Солнечной системы для исследования, когда материнский корабль будет пролетать мимо них на расстоянии меньше расстояния между Землей и Солнцем – так же, как это сделал Оумуамуа", – считают авторы отчета.

Исследователи также объясняют, почему "распыление" зондов не заметили астрономы на Земле. Они считают, что такие мини-зонды "не отражают достаточно солнечного света, чтобы существующие телескопы обзора могли их заметить".

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