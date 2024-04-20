Планета-'злой близнец' Земли потеряла воду и кислород: есть ли угроза для нас

В далеком прошлом на Венере исчезла вода, а сейчас из верхних слоев атмосферы вытесняется кислород и углерод. Ученые опасаются, что когда-нибудь аналогичная ситуация произойдет и на Земле.

Такую информацию предоставили представители миссии ESA/JAXA, которая направлялась в Меркурий и пролетала мимо Венеры. В ходе космического визита прошло кратковременное наблюдение индуцированной магнитосферы планеты, пишет Nature Astronomy.

Что такое индуцированная магнитосфера?

В отличие от Земли Венера не генерирует магнитное поле в своем ядре. В то же время планета окружена "слабой, кометообразной индуцированной магнитосферой", объясняет Phys.org.

Эта магнитосфера создается "путем взаимодействия заряженных частиц, излучаемых Солнцем (солнечный ветер), с электрически заряженными частицами в верхних слоях атмосферы Венеры".

"Вокруг магнитосферы расположена область, которая называется "магнитооболочка", где солнечный ветер замедляется и нагревается", – поясняется далее.

В начале своей истории взаимодействие с солнечным ветром привело к тому, что на Венере исчезла вода. Оставшуюся атмосферу, состоящую в основном из углекислого газа, небольшого количества азота и других микроэлементов, добавляется в отчете.

Что выявило новое исследование?

Согласно сообщению на Phys.org, "обнаружение в ранее неисследованном регионе магнитной среды Венеры" показывает, что углерод и кислород двигаются с такой ускоренной скоростью, что "они могут избежать гравитационного тяготения планеты".

Отмечается, что большинство тяжелых ионов в ионосфере Венеры холодны и медленно двигаются. "Это первый случай, когда положительно заряженные ионы углерода выходят из атмосферы Венеры", – сказала Лина Хадид, исследовательница CNRS из Лаборатории физики плазмы (LPP) и ведущий автор исследования.

Как это возможно: "Это тяжелые ионы, которые обычно двигаются медленно, поэтому мы до сих пор пытаемся понять действующие здесь механизмы. Возможно, их отрывает от планеты электростатический "ветер", или же они могут ускоряться за счет центробежных процессов", - говорит Хадид. .

Ранее ученые из NASA и Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили, что сила электрического поля Венеры способна ускорять тяжелый электрически заряженный компонент воды – кислород – до скоростей, достаточных для того, чтобы избежать гравитации планеты.

Почему это новое исследование важно?

Ученые отмечают, что эти результаты имеют немаловажное значение для эволюции атмосферы Венеры и, в частности, для эволюции воды на поверхности планеты.

Доминик Делькур, научный сотрудник LPP и главный исследователь инструмента MSA, цитирует Phys.org: "Характеристика потери тяжелых ионов и понимания механизмов их выхода на Венере имеет решающее значение для понимания эволюции атмосферы планеты и того, как она потеряла всю свою воду".

Кроме того, Европейское космическое агентство (ESA) отмечает: "На Венере нет человеческой деятельности, но изучение ее атмосферы обеспечивает естественную лабораторию для лучшего понимания парникового эффекта".

Раньше на Венере были "океаны, как на Земле"

Европейское космическое агентство и Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства неоднократно объясняли, как Венера потеряла всю воду на поверхности. По мнению космических агентств, в определенный момент своей истории Венера начала задерживать слишком много тепла.

Венера – горячее ближе к Солнцу Меркурий. Причиной тому является плотная атмосфера, которая задерживает тепло в виде парникового эффекта. Это делает ее самой теплой планетой в нашей Солнечной системе с температурой поверхности, достаточной для плавления свинца.

"Когда-то считалось, что на ней есть океаны, но чрезмерно высокие температуры превратили воду в густой водяной пар, задерживавший тепло, пока целые океаны полностью не испарились. Водяной пар продолжает выходить из атмосферы Венеры в космос и сегодня", - заявили в Европейском космическом паре. агенстве (ЕКА).

Между тем в NASA объяснили, что "парниковый эффект" превратил всю поверхностную воду в пару, которая затем медленно утекала в космос.

Соавтор исследования Моа Перссон из Шведского института космической физики заявил: "Последние результаты свидетельствуют о том, что утрата атмосферы не может полностью объяснить отсутствие воды на планете...".

Возможна ли жизнь на Венере?

"Современная поверхность вулканической породы разрушена высокими температурами и давлением. На вопрос, может ли поверхность Венеры пригодиться для жизни сегодня, мы можем дать быстрый ответ: твердое "нет"", – объясняют в NASA.

Тогда почему исследователи и астрономы интересуются Венерой? В NASA говорят, что хотя Венера пока не пригодна для жизни, планета находится в "золотой зоне" Солнца и, возможно, была пригодна для жизни еще до Земли.

Воздействие на Землю?

"Близость Земли к Венере – это вопрос перспективы", – говорят в NASA.

Между тем, ЕКА объясняет, что в очень долгосрочной перспективе - через миллиарды лет в будущем - "парниковая Земля" является неизбежным результатом старения Солнца.

"Наша некогда животворная звезда в конце концов разбухнет и станет ярче, впрыскивая достаточно тепла в хрупкую систему Земли, чтобы она в конце концов стала настоящим близнецом Венеры", – говорят в ЕКА.

Злой близнец

Венера известна как "злой близнец" Земли, поскольку эти две планеты во многом схожи, но в некоторых аспектах противоположны. В NASA говорят, что Венера является скорее противоположностью Земле, чем близнецом.

Венера – вторая планета от Солнца и шестая по размеру планета. Это самая горячая планета в нашей Солнечной системе. По структуре и размерам она похожа на Землю. Однако планета вращается в обратном направлении, день на ней длиннее года, и на ней отсутствует какое-либо сходство времен года.

Когда-то Венера могла быть пригодным для жизни океаном, как и Земля, но это было не менее миллиарда лет назад. "Атмосфера [Венеры] настолько густая, что с поверхности Солнце – это только мазок света", – говорят в NASA.

"Ученые считают, что когда-то Венера была очень похожа на Землю, но претерпела необратимые изменения климата, которые часто используют как экстремальный пример происходящего в условиях парникового эффекта", - заявили в ЕКА.

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