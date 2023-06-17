В центре Лондона был найден уникальный римский мавзолей. Фото раскопок

До прихода римлян территория современного Лондона была обычной сельской местностью с разбросанными вразнобой хижинами. Историки полагают, что именно римляне сыграли решающую роль в становлении и развитии города. Лондон (первоначальное название – Лондиниум) был основан в 43 году нашей эры после вторжения в Британию римской армии во главе с императором Клавдием.

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Ранний Лондон был действительно крошечным – его территорию можно сравнить с размером современного Гайд-парка. Недавно археологи обнаружили уникальную и редкую находку – римский мавзолей с сохранившимися полами и стенами. Подробности сообщает издание Arkeonews.

В самом центре города, у станции London Bridge, раскопали остатки римского мавзолея.

Специалисты Лондонского археологического музея (MOLA) подчеркнули, что качество сохранности на фресках и мозаиках действительно впечатляет.

Археологи обнаружили стены, входную лестницу и внутренние полы гробницы. Мозаика в центре оцеплена платформой, на которой были размещены захоронения.

Сама гробница представляет собой двухэтажное здание. Вероятно, там были похоронены члены зажиточной римской семьи, однако ныне ученые не обнаружили ни гробов, ни останков захоронения. Исследователи MOLA предположили, что гробницу, вероятно, нашли и разворовали во времена средневековья.

Рядом ученые обнаружили более 80 мест захоронения с артефактами, такими как керамика, ювелирные изделия, монеты и стеклянные бусины.

Антониетта Лерц, старший археолог MOLA, отметила, что это место – "микрокосм для меняющейся судьбы римского Лондона". Точный возраст мавзолея пока определить не удалось. В будущем невероятная находка будет доступна всем желающим, а ныне раскопки продолжаются.

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