В Британии археолог-любитель открыл систему письма, которой могли пользоваться еще во время Ледникового периода. Фото

Археолог-любитель из Британии Бен Бэкон открыл систему письма, которой могли пользоваться охотники-добытчики еще во время Ледникового периода. Он пришел к выводу, что наскальные надписи давностью в более 20 тысяч лет были формой лунного календаря.

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Соответствующее исследование было опубликовано в Кембриджском археологическом журнале. Об этом сообщает The Guardian и CNN.

20 000-летние отметки, сделанные охотниками-добытчиками наряду с рисунками животных-жертв, зафиксировали поведение животных, "критическое" для выживания людей.

Отметки в виде линий, точек и знаков "Y" — были обнаружены на более чем 600 изображениях ледникового периода на стенах пещер и переносных предметах по всей Европе. Археологи долгое время считали, что эти отметки имели какое-то значение, но никто не мог их расшифровать.

Бен Бэкон провел бесчисленное количество часов, пытаясь расшифровать систему "протописьма", которая, как считается, старше других аналогичных систем ведения записей как минимум на 10 000 лет.

Свою теорию он рассказал группе ученых, в которую входили два профессора Даремского университета и один из Университетского колледжа Лондона.

Соавтор и профессор палеолитической археологии в Даремском университете Пол Петтит отметил, что рад, что отнесся серьезно к инициативе Бэкона.

"Мы давно подозревали, что эти последовательности отметин, найденные рядом с изображениями хищных животных, что-то говорили об этих животных, но мы понятия не имели, что они говорили", – добавил он.

Используя циклы рождения эквивалентных животных сегодня в качестве ориентира, команда пришла к выводу, что количество отметин, связанных с животными ледникового периода, было рекордным по лунному месяцу, когда они спаривались. Они считают, что символ "Y" означал рождение, а периоды спаривания были показаны длинными последовательными линиями и точками. Никаких предикторов периодов миграции они не обнаружили.

"Записи имели решающее значение для палеолитических охотников-собирателей, от которых зависело их выживание, то есть спаривание и рождение детей, когда животных можно было найти в большом количестве", – объяснил Пол Петтит.

Отметим, что ранее самой ранней формой письменности в мире считалась шумерская письменность, изобретенная людьми в Месопотамии (современный Ирак, Турция и Сирия), которая восходит к 8000 г. до н.э.

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