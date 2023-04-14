В США заметили таинственное существо с красным хвостом: кто это может быть

Планета скрывает еще много тайн. Все чаще люди замечают странных созданий, не похожих ни на один известный вид животных или рыб. Недавно в Новом Орлеане США местная жительница зафиксировала на камеру таинственное существо с красным хвостом.

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Неизвестное создание спокойно плавало в лагунах городского парка. Детали рассказало местное издание WGNO (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ким Фрусчанте, жительница Нового Орлеана, сняла на видео странное существо. Посетители парка не смогли понять: это рыба, большая змея или другое земноводное существо?

"В воде мы увидели загадочное существо, которое даже напоминало змея. Я не видела ничего подобного раньше – ни на суше или в море", – отметила Ким.

По ее словам, после того, как она обнародовала видео в сети, пользователи стали высказывать множество гипотез. Например, кто-то предположил, что это генетически модифицированный карп, созданный в лаборатории и выпущенный в городской парк.

Ким гуляла в Саду скульптур с семьей, когда из воды выплыло таинственное существо. Дети Ким были очень испуганы.

Существо было покрыто чешуей и имело красный хвост, которым постоянно размахивало.

"Это было довольно долго. Существо плавало на поверхности, имело много чешуи, а его хвост был красный. Оно бесцельно им махало, болтаясь на поверхности гораздо дольше, чем обычная рыба", – делится впечатлениями Ким.

Ким является основательницей учреждения "Early Partners", где они проводят глубокое расследование инцидента.

"Проводя исследования, мы не нашли ничего подобного в книгах. Я вполне убеждена, что это Лох-Несское чудовище из Нового Орлеана", – подчеркнула Ким.

Издание WGNO обратилось в администрацию городского парка Нового Орлеана с просьбой сообщить местонахождение существа и просмотреть видео. Пока нет информации о том, сможет ли администрация точно определить происхождение и вид существа. Но они также выдвигают предположение о гигантском карпе. Исследование продолжается.

Ранее OBOZREVATEL, что на побережье Западного Суссекса в Великобритании местные жители увидели странное создание, которое походило на "инопланетянина". Оно имело полупрозрачную голову, длинный хвост и "шипы" вдоль тела.

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