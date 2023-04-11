В Британии на берег выбросило ''инопланетянина'': удивились даже ученые

У берегов Великобритании произошло необычное событие. Местная жительница наткнулась на загадочное морское существо с острым хвостом.

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Существо выглядело так странно, что озадаченные жители близлежащих сел мгновенно "окрестили" его "инопланетянином". Детали рассказало издание The Mirror.

Прогуливаясь по побережью в Литлгемптоне (Западный Суссекс), 72-летняя Мэрилин Инглис наткнулась на "инопланетное" животное. Существо, как выяснили ученые, имеет поразительное сходство с другим, которого в декабре нашли на побережье Дорсета. Обе имеют тело темно-серого цвета, полупрозрачную голову, подобную голове медузы, длинный хвост и по меньшей мере два плавника разного размера.

Существо, которое нашли в Литлгемптоне, имеет еще и "шипы" вдоль линии от головы до позвоночника.

"Даже если его (существо – ред) немного съели (другие морские жители – ред), оно все равно было достаточно большим – более двух футов длиной. Тело не выглядело костлявым, но было достаточно мускулистым и не похожим на хвост аллигатора", – объяснила Мэрилин.

Не было возможности выяснить, как долго существо было мертвым и не раздулось ли оно под влиянием морской воды.

RSPCA (крупнейшая благотворительная организация по защите животных в Великобритании) не смогла идентифицировать странную находку. Но, по словам ученых, это может быть вид скатов.

Эксперты из Общества морской охраны заявили, что это, вероятно, вид шипучего ската, которого ранее выловили и удалили ему крылья.

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