В Солнечной системе нашли загадочный объект, который связывают с Планетой Х

В нашей Солнечной системе появился загадочный новый объект, которому требуется почти 300 лет, чтобы совершить путешествие вокруг звезды Солнце. Он может помочь отыскать в космическом пространстве вызывающую много вопросов Девятую планету.

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Как написал Daily Mail, астрономы Ватикана обнаружили загадочный новый транснептуновый объект за пределами Нептуна. Небесное тело, названное 2021 XD7, совершает путешествие вокруг Солнца за 286 лет.

Эксперты надеются, что это поможет в поисках предполагаемой девятой планеты Солнечной системы. В частности, они считают, что загадочный объект, неспешно вращающийся вокруг нашей звезды, влияет на орбиты ряда планет, нарушая их траекторию движения

Присутствие в космосе 2021 XD7 заметил астроном Ричард Бойл с помощью телескопа (VATT) в декабре прошлого года.

Предположительно, космическое тело может быть в четыре раза больше, чем Земля, а его масса превышает массу нашей планеты в десять раз.

Подобно Плутону, который в 1930 году стал первым из более чем 800 открытых транснептуновых объектов (ТНО), 2021 XD7 имеет, по оценке специалистов, "странную наклоненную орбиту".

Исследователи предположили, что данное небесное тело могло бы объяснить сгруппированные траектории ряда ледяных малых планет за пределами Нептуна.

Открытие TNO 2021 XD7 дает астрономам надежду, что они наконец смогут найти девятую планету, которую искали годами. Они считают, что изучение нового транснептунового объекта (то есть объекта, который вращается вокруг Солнца и у которого среднее расстояние до Солнца ближе, чем у Нептуна – 30 а.е.) поможет им определить точное местоположение девятой планеты в Солнечной системе – если таковая существует.

Транснептуновые объекты (TNO ) вращаются вокруг Солнца на расстоянии около 4,5 миллиарда километров. Они образуют пояс Койпера, рассеянный диск и облако Оорта. Отметим, что первым открытым транснептуновым объектом стал Плутон в 1930 году.

Известно, что в 2021 году от астрономов поступило заявление, что на расстоянии 75 миллиардов километров от Солнца может находиться еще одна планета. Предполагается, что ее масса минимум в десять раз больше Земли, сама планета примерно в два раза больше Нептуна. Ее орбита больше похожа на эллипс, чем на круг. Как допускают ученые данная планета – очень холодная и состоит из камней и глыб льда.

Неопровержимым доказательством существования Девятой может стать только снимок с телескопа, однако астрономы пока руководствуются в своих высказываниях лишь математическими расчетами и предположениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, космическое агентство NASA допустило существование Девятой планеты.