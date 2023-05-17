В работе да Винчи обнаружили точную дату конца света, спрятанную в хитром пазле

Знаменитый итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи в свое время, вероятно, рассчитал дату конца света и спрятал подсказки о ней в своей знаменитой фреске "Тайная вечеря". Несмотря на то, что это звучит как один из романов Дэна Брауна – автора "Кода да Винчи", исследователи убеждают, что все вполне серьезно.

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Раскрывающую дату головоломку смогла разгадать ватиканская исследовательница Сабрина Сфорца Галиция. Как пишет IFLscience, она убеждена, что код да Винчи действительно существует, но он не такой, как в книгах Дэна Брауна.

Исследовательница рассказала, что обнаружила фрагменты математического и астрологического пазла в знаменитой фреске и со временем ей удалось разгадать их.

Часть пазла – окно, которое находится позади Иисуса Христа, являющегося центральной персоной фрески. Другую часть удалось найти благодаря не самой картине, а гобелену "Тайная вечеря", который сделали по эскизам итальянского мастера и подарили Людовику XIII Французскому.

Галиция считает, что да Винчи предсказал, что конец света начнется 21 марта 4006 года, а скрыл свое послание, чтобы уберечь себя от гнева.

Во фреске также зашифровано послание, описывающее конец света, но разгадать его пока еще никому не удалось. Но Галация убеждена, что вычисленная ею дата является точной. Относиться скептически к заявлению исследовательницы заставляет лишь то, что она предоставляет слишком мало деталей о разгаданных ею пазлах.

Однако да Винчи, вероятно, действительно имел определенные догадки относительно того, когда состоится конец света и каким он будет. Так, в конце жизни он нарисовал ряд сцен катаклизмов в серии, известной под названием "Видения конца света".

На картинах изображен огонь, падающий с неба и кипящие моря, а в сопроводительных заметках речь идет о появлении облаков.

Как пишет Bitannica, в этих эскизах сила воображения Леонардо достигла своего высочайшего уровня.

"Он изобразил структуру мира, раскалывающуюся на части, но даже в ее разрушении – как показывают ужасно "прекрасные" формы освобожденных стихий – действуют те же законы порядка, гармонии и пропорции, царившие при сотворении мира. Эти не имеющие прецедентов "видения", являются последним и оригинальным выражением искусства Леонардо", – пишет энциклопедия.

Есть предположения, что на рисунках изображены события времен да Винчи, такие как бури и землетрясения. Однако историки не обнаружили совпадений в датах.

Сам же Леонардо в заметках к рисунку "Потоп" ясно указал, что здесь изображены апокалиптические сцены.

"Пусть будет виден темный и пасмурный воздух, взбудораженный порывами встречных ветров, густой от непрерывного дождя, смешанного с градом и несущего туда и сюда бесконечное количество ветвей, оторванных от деревьев и смешанных с бесчисленными листьями", – говорится в его заметках.

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