В Пентагоне назвали пустышками 650 сообщений об НЛО: но одно видео их озадачило

Эксперты из американского Пентагона исследовали более 650 инцидентов, связанных с неопознанными летающими объектами и вынесли вердикт, который не понравится уфологам. В абсолютном большинстве этих видео не было обнаружено ничего такого, что нельзя было бы объяснить привычными явлениями, или такого, что нарушало бы известные людям законы физики.

Видео дня

Такие выводы озвучил директор Общедоменного офиса по расследованию аномалий (AARO) доктор Шон М. Киркпатрик. Вместе с тем, представитель Пентагона признался, что существует одно видео, объяснить которое эксперты пока не в состоянии.

"Лишь очень небольшой процент сообщений об НЛО имеют признаки, которые можно обоснованно назвать "аномальными", – заявил Киркпатрик.

Он отметил, что в большинстве случаев НЛО демонстрируют характеристики, привычные для воздушных шаров, беспилотников или природных явлений. Ученый утверждает, что объяснить их с научной точки зрения не составляет никаких проблем.

Например, он напомнил о видео, снятом в январе 2023 года, публикация которого наделала много шума в сети. Видео, снятое 15 января над южной Азией, демонстрировало съемку в инфракрасном свете, которую проводил беспилотник MQ-9.

Когда в его поле зрения находился другой MQ-9, в кадре также появился неопознанный летательный объект, пролетевший между беспилотниками. Идентифицировать объект сразу не удалось, поэтому в сети сразу же заговорили об очередном доказательстве существования внеземных летательных аппаратов.

Однако, как отметил Киркпатрик, дополнительные материалы позволили установить, что на видео попал обычный коммерческий самолет.

"Если прищуриться, он выглядит как самолет, потому что он действительно оказался самолетом", – процитировали представителя Пентагона UniverseToday.

Он также отметил, что большинство наблюдений НЛО, о которых сообщали военные, происходили на высоте от 4500 до 7700 метров. Поскольку это контролируемое воздушное пространство для военных самолетов, эксперты AARO считают, что наиболее вероятным объяснением появления НЛО является то, что эти объекты касаются шпионских технологий третьих стран, а не инопланетян.

Более конкретного ответа эксперты предоставить не могут, поскольку ограничены данными, полученными непосредственно от военных и не имеют никаких других данных, которые могли бы помочь найти ответ.

Киркпатрик также рассказал, что в большинстве случаев сообщается о "круглых или сферических" объектах, размером от одного до четырех метров. Также обычно эти объекты белого или серебристого цвета, а иногда выглядят как "полупрозрачные металлические".

Иногда наблюдатели заявляют, что такие НЛО просто висят в небе, или даже развивают скорость, вдвое выше скорости звука.

Однако никаких признаков внеземной активности или объектов, противоречащих или превосходящих законы физики, эксперты не обнаружили.

"Если когда-нибудь будут получены достаточные научные данные о том, что обнаруженный НЛО можно объяснить только внеземным происхождением, мы готовы сотрудничать с нашими межведомственными партнерами в НАСА, чтобы должным образом проинформировать руководство правительства США о своих выводах", – заявил представитель Пентагона.

Вместе с тем он рассказал об одном видео, которое до сих пор не имеет научного объяснения от экспертов. Речь идет об инциденте, который был зафиксирован на Ближнем Востоке 12 июля 2022 года.

Тогда беспилотником MQ-9 был зафиксирован пролет над военной базой объекта в форме шара.

Он все еще находится под изучением и остается неидентифицированным. Вот это видео:

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что над Италией удалось снять огромное красное НЛО. Впоследствии оказалось, что это был естественный феномен.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.