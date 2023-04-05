Над Италией сфотографировали гигантское красное НЛО: что это было на самом деле

Над итальянским городком Поссаньо в конце марта наблюдалось жуткое явление, которое многие восприняли за гигантское НЛО, мелькавшее красными огнями над городом. Настоящий размер явления достигал 360 километров и оно носило вполне естественный характер.

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Несмотря на то, что причудливый диск появлялся и исчезал за миллисекунду, фотографу Валтеру Бинотто удалось сфотографировать его. Визуально создавалось впечатление, что НЛО висело непосредственно над городом, но на самом деле оно накрывало часть центральной Италии и Адриатического моря.

Как объясняет портал Spaceweather, наблюдаемое итальянцами явление известно как "излучение света и очень низкочастотные возмущения от источников электромагнитных импульсов" (сокращенно ELVE). Это редкий тип стратосферных или мезосферных возмущений, возникающих вследствие интенсивной грозовой электризации (сокращенно SPRITE).

Для того чтобы образовалось ELVE, излучаемые молнией электромагнитные импульсы (ЭМИ) должны попасть в ионосферу Земли, которая простирается на высоте от 80 до 644 км над поверхностью.

Это мимолетное явление было открыто лишь в 1990 году благодаря камерам на борту космических шаттлов NASA, которым удалось зафиксировать его. Так как такое явление обычно длится всего секунды, его обычно замечают только спутники на орбите Земли.

Фотограф рассказал, что имеет теорию относительно появления ELVE над Поссаньо. Он считает, что причиной возникновения стала мощная гроза, которая бушевала вблизи города Анкона, расположенного примерно в 280 км от Поссаньо. Бинотто утверждает, что в тот вечер он наблюдал молнии, которые были по меньшей мере в 10 раз мощнее обычных.

Одна из таких молний, вероятно, и сгенерировала ЭМИ, затем ударивший в ионосферу. В этот момент заряженные электроны вошли в контакт с атомами азота в ионосфере, которые затем стали излучать красноватое свечение.

Бинотто уже не в первый раз удалось сфотографировать ELVE, но явление такого размера удалось увидеть в первый раз.

Снимок Бинотто в Spaceweather назвали, вероятно, "лучшей фотографией, сделанной с Земли".

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