В океане обнаружили вирусы, с которыми никогда не сталкивались ученые: в чем уникальность

Среди неизученных человеком тайн природы наиболее загадочными и непредсказуемыми являются вирусы. Недавно ученые ошеломили новостью – в океане обнаружили уникальные неизвестные ранее мирусвирусы.

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Мирусвирусы обитают на освещенной солнцем поверхности морей и океанов. Но самое интересное, что, по словам ученых, исследование мирусвирусов поможет "пролить свет" на имеющуюся информацию о происхождении другого вида вирусов, очень распространенного среди людей. Детали рассказало издание IFLScience.

Что такое мирусвирус

Термин мирусвирус (mirusviricota) в переводе с латыни означает "замечательный", "странный" вирус. Ученые установили, что они связаны одновременно с гигантскими вирусами и вирусами герпеса.

Представители Французского национального центра научных исследований опубликовали информацию, согласно которой обнаруженные микробы принадлежат к дуплоднавериям. Это большие двухцепные ДНК-вирусы, которые включают и вирусы герпеса.

Насколько опасны мирусвирусы

По предварительным исследованиям, мирусвирусы не представляют угрозы человечеству. Они заражают одноклеточный планктон. Но учёные, проведя ретроспективный анализ, предполагают, что таким образом предки герпеса когда-то заразили морские организмы, а дальше уже произошло массовое распространение герпеса. В настоящее время вирусом заражена почти половина человечества.

Новая группа вирусов уникальна, ведь связана и с гигантскими вирусами.

Том Дельмонт, эксперт по микробной экологии и автор исследования, заявил, что открытие мирусвирусов – это еще одно напоминание о том, насколько человечество далеко от полного осознания эволюционной и экологической сложности даже наиболее распространенных двухцепочечных ДНК-вирусов.

Экспедиция Tara Ocean собрала более 35 тысяч образцов водорослей, планктона и вирусов со всех концов света. Мирусвирусы нуждаются в дальнейшем детальном изучении.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что на дне океана обнаружили дыру, через которую проникает вода.

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