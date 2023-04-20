На дне океана обнаружили дыру, через которую просачивается вода: это чревато масштабной катастрофой

На дне Тихого океана обнаружили утечку воды, которая происходит через дыру, сформировавшуюся по неизвестной причине. К счастью для человечества, речь идет не о том, что океан стекает в какой-нибудь водопровод планетного масштаба, а наоборот. Но на этом хорошие новости заканчиваются.

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Об исследовании ученые рассказали в журнале Science Advances. Источник на дне океана они назвали "Оазисом Пифии"(чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Дыра на дне океана была обнаружена случайно еще в 2015 году, когда тогдашний аспирант, а ныне политический советник Белого дома Брендан Филипп во время океанических исследований заметил поднимавшиеся из неизвестного источника воздушные пузыри.

Тогда ученые предположили, что речь идет о метане, поднимающемся с океанического дна, но оказалось, что это не так.

"Они… увидели не просто пузырьки метана, а жидкость, выходившую из морского дна, как из пожарного шланга. Это то, чего я никогда не видел, и, насколько мне известно, не наблюдалось раньше", – сказал геолог морского дна и один из авторов пола Эван Соломон.

Часто поднимающиеся со дна океана пузырьки являются предвестниками существования гидротермальных источников, в которых ученые находят увлекательную биологическую активность. Но "Оазис Пифии" – это нечто совершенно иное и то, что из него вытекает жидкость, вызывает у ученых беспокойство.

Они предполагают, что если из разлома вытечет в открытый океан слишком много жидкости, большой части США будет грозить сверхмощное землетрясение, ведь утечка жидкости происходит в месте, называемом Зона субдукции Каскадии. В нем две тектонические плиты, составляющие земную кору, встречаются и скользят друг возле друга.

Жидкость, которая вытекает через разлом, как предполагают ученые, служит своеобразной смазкой между этими плитами, которая обеспечивает им гладкое движение.

"Зона мегаразлома похожа на стол для аэрохоккея. Если давление жидкости высокое, это как включающийся воздух, что означает, что трение меньше и две плиты могут скользить. Если давление жидкости ниже, обе плиты блокируются, и тогда может возникнуть напряжение", – объяснил Соломон.

Таким образом, если находившаяся между плитами жидкость достигнет какого-то критически низкого уровня, между тектоническими плитами будет накапливаться напряжение, которое в конце концов должно куда-то деться. Когда же напряжение достигнет пиковой точки, плите придется рывком занять новое положение, этот рывок повлечет за собой землетрясение.

Ученые считают, что высвобождение напряжения в зоне субдукции Каскадии может повлечь за собой землетрясение магнитудой 9, которое коснется многих жителей северо-запада США.

Основная проблема в том, что ученые могут только наблюдать за явлением, поскольку никоим образом не могут повлиять на будущее поведение тектонических плит. Но такое наблюдение поможет подготовиться к вероятному стихийному бедствию.

"Оазис Пифии" открывает редкое окно в происходящие глубоко на морском дне процессы и химический состав свидетельствует о том, что эта жидкость происходит из области вблизи границы плит", – сказала океанограф и один из авторов исследования Дебора Келли.

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