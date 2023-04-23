В небе над Украиной наблюдается необычное явление: встретились Луна с Венерой. Фото

Вечером воскресенья, 23 апреля, в небе над Украиной наблюдается необычное явление – встреча Луны с Венерой. Это астрономическое явление, когда оба космических тела находятся на небе рядом.

Видео дня

Фото этого явления, которое называют одним из самых удивительных в астрономии, украинцы массово выкладывают в сети. Выглядит действительно красиво и эффектно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как известно, за исключением Солнца, Луна и Венера являются двумя яркими объектами на небе. Астрономы измеряют относительную яркость объектов на небе термином, который называется величиной. Солнце имеет наибольшую величину – 26,73. Яркость Луны, для сравнения, имеет величину -12,6, тогда как максимальная яркость Венеры составляет -4,7 величины.

Луна настолько ярче Венеры потому, что она находится ближе. Расстояние до Луны составляет около 0,384 млн км, в то время как ближайшее расстояние до Венеры – около 38 млн км. Другими словами, Луна примерно в 100 раз ближе к Земле, чем Венера.

Напомним, что жизнь Солнечной системы, в которой мы живем, не останавливается ни на мгновение. По данным ученых, сформировалась она также не одномоментно, поэтому все планеты имеют разный возраст – одни постарше, другие помоложе. Земля, Венера, Марс и Меркурий сформировались последними.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недавно NASA обнаружила объект, который в 10 млн раз ярче Солнца. Его существование не поддается объяснению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!