Названа самая старая и самая молодая планеты Солнечной системы: у ученых есть сомнения

Жизнь Солнечной системы, в которой мы живем, не останавливается не на мгновение. По данным ученых, сформировалась она также не одномоментно, поэтому все планеты имеют разный возраст – одни постарше, другие помоложе.

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Как именно считают возраст планет, рассказало издание IFLScience. По расчетам астрономов, около 5 млрд лет назад Солнце начало в своем ядре превращать водород в гелий и таким образом постепенно трансформировалось в желтого карлика – тот тип звезды, каким оно является сейчас. На начальном этапе светило окружал диск из вещества, оставшееся от газового облака, из которого Солнце и родилось. Этот диск называют протопланетным. В нем с течением времени под действием различных факторов начали формироваться ледяные и каменные частицы и постепенно объединяться. Так появились планеты, кометы и астероиды. Но какая планета была первой?

Первая планета Солнечной системы

Исследователи космоса считают, что самым старым в нашей Солнечной системе является Юпитер. Расчеты показывают, что он сформировался в первые 3 млн. лет ее существования. Сейчас его масса составляет примерно 318 масс Земли и он является самым большим в нашей планетной системе. При этом Юпитер обращается не непосредственно вокруг Солнца. Барицентр между ним и Солнцем – а это и есть точка, вокруг которой два небесных тела вращаются друг против друга – не является центром звезды. Эта точка находится вне поверхности светила.

Вторым по возрасту исследователи считают Сатурн. А уже за ним свою массу приобрели Нептун и Уран. Впрочем, пока они формировались, Юпитер и Сатурн уже успели поглотить большую часть газа внешней части Солнечной системы.

И уже напоследок ближе к Солнцу сформировались четыре планеты с каменистой структурой – Земля, Венера, Марс и Меркурий. Согласно господствующей теории, Марс сформировался раньше остальных.

Какая планета сформировалась последней

Ответить на этот вопрос несколько сложнее. Так расчеты показывают, что часть планет, чтобы дойти до своего современного состояния, прошли через катастрофические события – столкновение с другими небесными телами. Таким образом, на начальном этапе Земля и Уран выглядели незавершенными. Поэтому они могут претендовать на статус самой молодой планеты. Их формирование полностью завершило столкновение с протопланетными объектами, которые произошли в разное время.

Так считается, что в Землю примерно 4,5 млрд лет врезался астероид, размер которого сравним с размером Марса. От этого в космос попало немало обломков, которые впоследствии превратились в Луну. Тем временем Земля продолжила свое формирование. Чтобы получить литосферные плиты и океаны ушел еще примерно миллиард лет, ведь известно, что они сформировались примерно 3,6 млрд лет назад. Также ученым известно, что в период между 3 и 4 млрд лет назад Уран тоже пережил большое столкновение. В него попал планетоид размером с Землю. Это повлекло за собой изменения во внутренней структуре планеты, в результате которых она до сих пор вращается на боку.

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