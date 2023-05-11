Планета с сияющей атмосферой смутила и удивила ученых: что о ней известно

Ученым удалось поближе изучить загадочную планету GJ 1214b с сияющей атмосферой, которая долгое время ставила их в тупик. Телескоп NASA имени Джеймса Уэбба позволил увидеть ее так, как никогда раньше.

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О новом исследовании планеты ученые рассказали в статье для журнала Nature. Они предполагают, что сияющая атмосфера может являться признаком большого количества пара, что, в свою очередь стороны, может указывать на то, что планета – водяной мир.

Планета GJ 1214b находится за пределами нашей Солнечной системы на расстоянии около 40 световых лет. Ее открыли еще в 2009 году, но густая дымка, покрывавшая ее, не давала ученым никакого шанса, чтобы лучше рассмотреть планету. Доцент кафедры астрономии Университета Мэриленда и ведущий автор исследования Элиза Кэмптон призналась, что пыталась получить более четкое представление о планете более десяти лет.

"Из чего бы не состояла дымка или облака, это не то, что мы ожидали. Оно яркое, оно отражает, и это смущает и удивляет", – сказала Кэмптон.

Она прогнозирует, что разгадать тайну этой планеты помогут только дальнейшие исследования.

Ученые предполагают, что имеют дело с водяным миром, атмосфера которого "содержит водяной пар – возможно, даже в больших количествах". Но об этом еще нельзя говорить как о факте, поскольку поглощения водяного пара и метана могут выглядеть схожими в наблюдениях.

При этом Кэмптон убеждена, что атмосфера, которую видят астрономы, не первобытная, поскольку не соответствует составу звезды, вокруг которой сформировалась.

"Она (атмосфера. – Ред..) либо потеряла много водорода, если начиналась с атмосферы, богатой водородом, либо была сформирована из более тяжелых элементов – более ледяного, богатого водой материала", – отметила ученая.

Ее исследование предполагает, что GJ 1214b могла образоваться дальше от своей звезды, а затем двигаться к своей нынешней орбите. Это могло бы объяснить наличие большого количества воды на поверхности.

После долгих исследований ученым удалось определить, что температура на дневной стороне планеты достигает 279 градусов по Цельсию, а ночной – до 165 градусов. И хотя по земным меркам это очень горячая планета, Кэмптон отмечает, что ученые ожидали, что она будет еще горячее.

Дело в том, что чрезвычайно блестящая атмосфера, ставшая неожиданностью для исследователей, отражает большую часть света от материнской звезды, а не поглощает его, нагревая планету.

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